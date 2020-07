Ayer supimos de la injerencia directa de Vince McMahon en el "Ojo por Ojo" de Extreme Rules 2020. Así lo reportaba mi compañero de SÚPER LUCHAS Jon Duarte vía Mike Johnson de PWInsider.

Una estampa esta última que quizás fuese más desagradable que la de un Rey Mysterio con el ojo fuera, idea que parece finalmente rechazó el "Chairman" (después de que el Wrestling Observer informara que WWE usaría imágenes generadas por ordenador).

Y hubo referencia a esta reacción fisiológica ayer durante Raw Talk, ante la pregunta de Charly Caruso a Rollins.

« No estaba preparado para el efecto visual, y de veras hizo que mi estomago se revolviera. Pero bueno, tenía que ganar, es mi trabajo hacerlo a toda costa ».

Pero el discurso de "The Monday Night Messiah" no se quedó ahí, como era previsible.

«Rey fue un héroe para todos. Pero nadie parece entender que soy la víctima de todo esto. Yo no propuse la estipulación, fue Rey [...]

«¿Por qué todo el mundo me culpa? Deja que le haga una pregunta al Universo WWE: ¿se arrepienten de lo que me hicieron a mí? Si pueden responder con un rotundo sí, quizás yo puede mostrar algún arrepentimiento también. Pero si no quieren compartir la responsabilidad conmigo, ¿cuál es entonces mi responsabilidad con Rey Mysterio?»