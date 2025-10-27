La vida y carrera de Mark Briscoe: «Estoy muy bien»

El veterano luchador de AEW Mark Briscoe habla de haber sido padre por novena vez, el documental 2 in 1: The Briscoe Story, MJF, The Conglomeration y mucho más.
► En palabras de Mark Briscoe
Familia y paternidad
«Estoy muy bien. Padre nuevamente. Nuestro hijo llegó justo antes de que comenzara la escuela, así que justo cuando todo empezaba a ponerse un poco caótico. Tenemos un jugador de hockey de secundaria y uno de hockey de campo; ha sido ajetreado, pero genial. Es un chico bueno y fuerte.
Lo principal de lo que debemos preocuparnos ahora es Baby J; tiene un año y medio y todavía no entiende que Baby Mack, el nuevo bebé, no es tan resistente como sus otros hermanos. Tener hijos en esta industria es todo un desafío. Mis hijas mayores ayudan mucho; son como pequeñas mamás, cuidando a los más pequeños. Baby J es increíble, valiente y sin miedo. Crece entre siete hermanos mayores que lo protegen y enseñan, así que siempre tiene un pequeño equipo de apoyo.«
The Conglomeration
«Formé parte de un equipo de seis hombres con Kyle O’Reilly y Orange Cassidy. Nos enfrentábamos a Roderick Strong, Konosuke Takeshita y Kyle Fletcher. Hicimos una promo juntos y la palabra del día fue conglomeración, porque éramos un conglomerado increíble de individuos. Lo mejor de estas promos es que los hago un poco freestyle, sin un guion estricto; solo hay que tocar los puntos clave.
Considero a Orange Cassidy como el padrino de la conglomeración. Sin él, no habría conglomeración. Es genial, líder natural, equilibrado, racional y siempre preocupado por el bienestar del equipo. No es un líder que imponga autoridad, sino que lidera con el ejemplo, y eso es lo mejor que se puede tener.»
MJF
«Quería que MJF sintiera el dolor físico como el que él ha causado a otros con su insensibilidad. Fue un combate divertido y muy planeado. Al día siguiente, me sentí como si tuviera quemaduras de sol por todo el cuerpo, pero la alegría de darle su merecido a MJF me permitió manejar el dolor mentalmente y seguir disfrutando del momento.»
Carrera como luchador individual
«Estoy empezando a entender mejor lo que se necesita para tener éxito como luchador individual. En un combate en parejas puedes relevarte y recuperar aire, pero en singles no hay opción de descansar; si intentas mantener el mismo ritmo, te desgastas rápido.
He estado buscando el oro desde que llegué a AEW. Ganar el campeonato de ROH fue un hito, pero casi lo sentí como un desafío: ahora tienes que demostrar que puedes hacerlo. Desde que estoy en AEW, siento que cada vez puedo ayudar más al público, ya sea haciendo reír, asustar o emocionar. Mi hermano y yo siempre nos hemos enorgullecido de nuestra versatilidad.»
2 in 1: The Briscoe Story
» Recordar trae emociones, no siempre agradables, aunque sí terapéuticas. Hablé con la familia y vimos esto como una oportunidad para transmitir un mensaje y mostrar cómo Dios nos guía. Nos enseñó a ver la vida desde una perspectiva más amplia, no solo como momentos individuales.
Antes de saber qué era la lucha profesional, ya nos peleábamos y luchábamos entre nosotros; era algo natural para nosotros. Mi papá, mi compañero de tríos, está muy bien. La temporada de caza ha comenzado y Jason juega fútbol americano; todo refleja nuestra dedicación a la familia. Tenemos nuestra propia ‘aldea’, y eso muestra cómo nos apoyamos mutuamente y cómo nos mantenemos unidos.»