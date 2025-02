La vida de Nikki Bella tras el divorcio de Artem Chigvintsev

Casi tres meses después de divorciarse de Artem Chigvintsev, con quien comparte un hijo de 4 años, Nikki Bella habla de sus planes para el Día de San Valentín.

Lo hace en una reciente entrevista con E! News después de haber regresado a la WWE y de adelantar posteriormente que lo hará de nuevo en un futuro cercano.

«Para mí, en este momento, cualquier cosa con mi hijo. Él me da el amor más grande. Llena mi corazón por completo. Así que sería tener un almuerzo realmente divertido con papas fritas, porque es su favorito y ahora también es mi favorito».

Su hermana, Brie Bella, en cambio, detalló su propia idea de «una cita perfecta» con su esposo Bryan Danielson incluye un masaje en pareja de 90 minutos y todo el paquete completo.

Entonces, «The Fearless» destaca la buena relación que ambas siempre han tenido:

«Somos la mayor fanática la una de la otra. Hemos pasado por todo juntas desde el vientre materno, así que nuestro vínculo es muy fuerte. Siempre puedo contar con Nikki, y Nikki puede contar conmigo. Dios, incluso en la última década, el camino que hemos recorrido… ha sido lindo tener el apoyo de la otra. Y nuestras risas, porque nos reímos mucho la una de la otra».

Volviendo a su vida con su hijo, Nikki resalta que la principal prioridad para ella y para su ex esposo es Matteo y revela que por él pasaron juntos la Navidad:

«Todo ha girado en torno a tener nuestros propios hogares. ‘Vas a ver a mamá y vas a ver a papá’. En Navidad, nos aseguramos de estar ambos presentes cuando horneamos las galletas para Santa. Matteo se fue a la cama y los dos estuvimos allí cuando despertó. Porque él es nuestra prioridad, queremos conservar esos momentos».

