El 17 de noviembre se lanza en Kickstarter la campaña para financiar La increíble y fascinante historia del profesor Enrique Ugartechea, una obra monumental que rescata del olvido la figura del primer gran ícono de la lucha profesional mexicana. Esta publicación no solo busca honrar su legado, sino también reivindicar su lugar en la historia, corrigiendo décadas de información errónea y omisiones.

El libro, una edición de más de 500 páginas profusamente ilustrada con material inédito y de archivo, es el fruto de una exhaustiva investigación de cinco años llevada a cabo por nuestro editor, Ernesto Ocampo, junto con la señora Corina Ugartechea, hija del legendario atleta. Juntos han emprendido la titánica tarea de reconstruir, con rigor histórico y un profundo respeto, la vida de este pionero del espectáculo deportivo.

► Una obra imprescindible

La obra narra la trayectoria del luchador y actor que cautivó al público y dominó los escenarios nacionales durante las épocas del Porfiriato y la Revolución Mexicana, llenando plazas de toros y generando una ferviente afición mucho antes de que surgiera Salvador Lutteroth.

A partir de una minuciosa exploración de archivos familiares, recortes de prensa de la época, fotografías nunca antes publicadas y documentos históricos, este proyecto propone una nueva lectura sobre los verdaderos orígenes de la lucha libre mexicana. El libro sitúa a Ugartechea en su justa dimensión.

La campaña en Kickstarter tiene como objetivo financiar la impresión de la primera edición de este esencial volumen. Como agradecimiento a la comunidad, se ofrecerán recompensas exclusivas para los patrocinadores, que incluirán ejemplares firmados, tarjetas y camisetas conmemorativas y acceso a contenido adicional inédito sobre el proceso de investigación, lo que convierte esta campaña en una oportunidad única para coleccionistas y aficionados a la historia de la lucha libre.