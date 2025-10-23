La lucha libre profesional es pasado en la vida de Bill Goldberg. ¿Cómo vive actualmente la leyenda viviente de WWE y WCW? Él mismo lo cuenta todo en una reciente entrevista en su propio rancho que a continuación repasamos.

► En palabras de Goldberg

Familia y vida personal

“Es un honor y un privilegio que vinieras aquí a entrevistarme. He estado viajando y acabo de regresar a la ciudad anoche tarde… tuve que pasar tiempo con mi hermosa esposa porque se va a San Diego por 5 días. Y no sé qué voy a hacer sin ella. Pero en realidad, sí sé qué voy a hacer sin ella. Tiene todo que ver con lo que ves frente a ti.”

“No soy un buen chico por mis padres, soy un reflejo de los Goldberg que vinieron antes que yo. Mi padre, mis dos hermanos, mi hermana, todos. Crecí en una familia maravillosa. Soy extremadamente afortunado. Solo parcialmente le enseñé a mi hijo porque mi esposa le impartió algo de su amabilidad, que necesitamos ir quitándole poco a poco. Pero él es un Goldberg y apareció en la lista del decano.”

“Estuve bastante cerca de Hulk Hogan. Él fue una gran influencia en mi vida, me enseñó cosas sin obligación. Siempre me trató con respeto.”

Animales y armas

“No he rescatado ningún animal, pero mi esposa es enfermera de cuidados críticos para animales exóticos. Y su corazón es enorme, no hay un animal que llegue que ella pueda rechazar. Así que hemos tenido desde jirafas hasta monos. Y una vez tuvimos una hiena. Lo que sea, no importa. Nos adaptamos a ello. Tiene un corazón de oro. Una vez llegué a casa y había un mono en el armario. El tiempo se va a dividir entre mi auto y mi arma.”

“PF se acercó a mí para hacer un modelo único: el Goldberg Rogue Jackhammer, calibre .308. No sé todos los detalles, pero son grandes personas y gran producto. Tengo algunas cerdas salvajes aquí que quiero eliminar. Es difícil disparar entre los canguros, la cebra y llegar al cerdo. Es un enigma, pero lo mejor es que puedo disparar muchas cosas desde el balcón.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patriot Tactical (@patriot_tactical_)

Autos y coleccionismo

“Mi primer auto fue un Trans Am de 76 que resultó robado. Lo compré a alguien que lo había robado, supongo. Pagé $1,200. Fue un pedazo de… no valía nada. El primer auto con mi primer cheque de lucha libre fue un GTX convertible del 68.”

“Trabajo duro para conseguir las cosas que siempre admiré de niño. Este auto detrás de mí ha sido mi vida cuando he tenido tiempo extra durante un año. Hice todo en él, estaba completamente desarmado. Ayudé en cada centímetro del auto. Eso hace la experiencia mucho diferente.”

“Disfruto el YouTube con mis autos, reparando y restaurando todo. Empecé a trabajar un día a la semana durante un año. Solo trabajando duro puedes mejorar en todo. Promedio es el enemigo. Todos los días debes ser mejor humano, mejor persona, mejor en todo.”

Carrera y lucha libre

“En mi último combate de retiro, fui a Colombia a recibir células madre, comiendo 10,000 calorías al día, haciendo kickboxing y entrenando duro. A los 58 años, con las lesiones que tengo, era difícil, pero me sentí bastante bien físicamente para el combate. Adrenalina, muchísima. Hice algunos movimientos por primera vez en años esa noche gracias a la adrenalina. Me rompí un hueso en la mano, el meñique, al recibir un golpe, pero fue divertido. No quise menospreciar a nadie, simplemente reaccioné de forma instintiva.”

“Mi racha fue de más de 170 victorias. Nadie va a superar eso… bueno, sí lo hicieron a propósito en WWE.”

“Ahora estoy tratando de relajarme. Nadie sabe qué sigue.”

Tecnología e inteligencia artificial

“No estoy en contra de la IA si se usa correctamente. Como todo, si se usa incorrectamente, la gente lo hace mal. Todo se trata de ser responsable y una buena persona, criado por una buena familia.”

Salud y tratamientos

“La dieta para las células madre cambió todo. Fue probablemente 50% de la recuperación.” Fui a Medigene en Colombia por células madre porque un amigo veterano me inspiró con su historia de vida, no por un problema ortopédico. Fue una de las mejores decisiones de mi vida.”