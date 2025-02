La victoria de Charlotte en Royal Rumble se llena de dislikes en YouTube

No han pasado ni 24 horas de Royal Rumble (2025) y está dando de qué hablar, ¿Será por eso que WWE buscó finales controversiales para ambas campales?

Bajemos a averiguarlo.

►El universo WWE ha hablado, no les gustó que Charlotte ganara

La hija de Ric Flair, Charlotte Flair, se impuso y ganó la campal.

Lo anterior no cayó bien en la afición, al menos la de redes sociales, porque en YouTube a la hora de escritas estas palabras, el vídeo oficial colgado por WWE tiene casi 6 mil me gusta y 21 mil no me gusta.

Lo anterior lo pueden verificar con una extensión en sus navegadores que permitan ver los no me gusta de los vídeos de YouTube. Recordemos que YouTube eliminó ver esa estadística años atrás.

Volviendo a la polémica de Flair, es de entender que con todo ese desfile de luchadoras nuevas y de antaño que cuenta WWE en sus filas, la opción de Flair para ganar se antoja chocante.

Tanto para los que pagaron su boleto para ver el PLE, como los que pagan suscripción en Netflix y también, como no, los que ven pirata.

Sólo es echar un vistazo en redes sociales para saber que es el tema candente del momento, tal vez eso buscaban desde la cúpula directiva de WWE.

Lo único cierto acá es que los dados ya fueron tirados.