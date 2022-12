Probablemente no muchos recuerden a Phantasio. Tampoco como Spellbinder. O su nombre real, Harry del Ríos. No porque no tuviera una larga carrera en la lucha libre profesional (1993-2005). E incluso en 2012 hizo un eventual retorno para una lucha. Ni siquiera porque no trabajara en la WWE. Pero el caso es que nadie se acuerda de él. Aún así, hoy tenemos que hacerlo justamente para hablar de su breve paso por la compañía McMahon, donde tuvo unas cuantas luchas en los noventas; luchó con Mark Henry en house shows. Y una vez en el programa Wrestling Challenge con Tony DeVito. Al final, acabó siendo despedido por el episodio que descubrimos ahora gracias a Bruce Prichard (vía Something To Wrestle). Phantasio pudo a arder la «posición de gorila».

July 16th, 1995: 25 years ago today on #WWE Superstars, the legendary Phantasio made his debut. His run was one match. This match. pic.twitter.com/aLgu0txOqi — RetroMania Wrestling (@RetrosoftStudio) July 16, 2020

► Bruce Prichard recuerda a Phantasio

«Ese tonto de mi*rda está sentado allí, preparándose para salir y todas estas cosas, y de repente, tiene un pequeño recipiente, ya sabes, del tamaño de una botella de Visine, tal vez un poco más grande. Lo deja caer, y lo siguiente que sé es que estoy atascado, y estoy rodeado de tuberías y cortinas a mi alrededor, y luego están las cortinas por las que se salen. Bueno, ¡estoy en llamas! ¡La posición del gorila está en llamas! Y Kevin Dunn está gritando: ‘¡Envíalo!’. Y digo, ‘¡Estamos en llamas!’.Él dice: ‘¡Mándalo!’. Yo estaba como: ‘Maldita sea, Gorilla está en llamas; ¡Consígueme un extintor de incendios ahora!’.

«Tenía algún tipo de fuego líquido que supongo que usan los magos o lo que sea. Supongo que iba a hacer algún incendio o algo así, no se lo dijo a nadie, así que no hicimos que lo aprobara un jefe de bomberos. Está en un área pequeña y cerrada, rodeado de cortinas inflamables, y se mete a tientas, deja caer la m*erda y las cortinas se incendian».

¿Os acordáis de Phantasio?