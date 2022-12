«Bueno, de nuevo, cuando miras la comedia de lo que hacían en un momento dado como showmans normales y ahora que están en ese papel, casi quieres reírte porque eran modelos a seguir tan pobres (risas) y ahora son los líderes«. Dan Severn recordaba recientemente que DX, entre ellos Triple H y Shawn Michaels, no eran buenos modelos a seguir en su momento. Probablemente todos los fans de WWE conozcan las historias de ambos cuando su comportamiento no era el más adecuado. Chris Jericho también contaba otra no hace mucho acerca del actual jefe creativo de la compañía luchística. Y justamente ellos la lideran ahora mismo.

► Shawn Michaels abofeteó a Big Daddy V

Ahora vamos con otra del encargado de NXT. Aunque en este caso debemos aclarar que su actitud tuvo como motivo la defensa de un compañero, Gillberg. Este cuenta en un reciente episodio de podcast Rene Dupree’s Cafe de Rene que el «Chico Rompecorazones» le dio una bofetada fuerte a Big Daddy V (entonces Mabel; conocido también como Viscera) por atacarlo (al imitador de Golberg) con un movimiento peligroso. Recuerda que el gigantón se sentó sobre él dejando caer todo su peso sin hacerlo más liviano apoyando los pies en el suelo y lastimándolo. Aquello no gustó nada a «HBK».

«Entraron y Shawn Michaels lo abofeteó en la cara. ‘¿Qué diablos te pasa, hombre? ¿No sabes quién es? Ese es el mejor maldito jobber que tenemos aquí. Ten cuidado con esas cosas. No puedes estar haciendo cosas así y matando gente. Tienes suerte si consigues un trabajo ahora, chico’. Lo abofeteó fuerte, hermano».

Es interesante apuntar que Shawn Michaels y Big Daddy V compartieron el encordado en casi 40 ocasiones de 1994 a 2008, aunque nunca tuvieron un mano a mano.