MJF nunca luchó en WWE pero sí hizo alguna aparición mientras soñaba con ser una Superestrella. Ese sueño frustrado le hizo dar una de las mejores promos del año enfrente de William Regal en la televisión nacional en Dynamite antes de ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. También sigue hablando de la que el llama «guerra de ofertas» en 2024, cuando su contrato termine, así que quizá tenga la oportunidad de cumplirlo más adelante. Pero volvamos a esas apariciones que hizo ocasionalmente en la compañía McMahon.

Por ejemplo, aquella vez que actuaba como guardia de seguridad y Samoa Joe, entonces Campeón NXT, lo empujó:

Samoa Joe once pushed now AEW wrestler MJF during TakeOver Brooklyn II 😲#mjf #samoajoe #wwe #AEW pic.twitter.com/uM4ASoOOae

— Monty AEW/WWE (@tmykwoah) June 17, 2019