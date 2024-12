La vez que JBL se peleó en un aeropuerto con otro luchador de WWE

Durante la Attitude Era, WWE era como el viejo oeste –The Undertaker lo recordaba recientemente alegrándose de que el ambiente tras bastidores en la compañía haya cambiado– y el miembro del Salón de la Fama JBL lo sabe bien. Los ejemplos que podríamos poner son innumerables, pero en esta ocasión atendemos -según sus recientes declaraciones en Something to Wrestle– a cuando se peleó con un compañero de vestidor en un aeropuerto.

► Una pelea en el aeropuerto

«No sé si lo llamarías divertido. Nos metimos en una pelea alrededor de las nueve de la mañana en la zona de recogida de equipaje del aeropuerto de Kansas City. Así fue. Lo que pasó fue que Steve tenía migrañas. Creo que eso fue lo que lo llevó a ese punto, porque había un par de tipos que eran enormes miembros del Salón de la Fama que habían estado molestando a Steve en el vuelo, y Steve estaba tratando de dormir. Ellos no me dijeron que Steve estaba de pésimo humor. Me dijeron: ‘Oye, ve a molestar a Steve’. Así que pensé que simplemente estaba teniendo un mal día o algo así. No me di cuenta de lo mal que estaba. Ellos me estaban tendiendo una trampa, lo cual yo habría hecho con alguien más [Ríe].

Steve estaba sentado ahí con shorts o algo. Me acerqué y lo pellizqué en el trasero. Le dije: ‘Te ves bien con esos shorts, chico’, imitando el rollo de Deliverance. Seguro que los tipos sacarán esto de contexto y harán todo tipo de cosas con ello. Los chicos hacían estupideces así en aquel entonces. No teníamos internet, nos aburríamos. Steve me suelta un manotazo y me da como seis o siete golpes antes de que pudiera siquiera moverme. En serio [ríe], era como un maldito muñeco de práctica. Estoy pensando, ‘Oh, dios mío’. Son las nueve de la mañana. De repente me doy cuenta de que estoy en una maldita pelea. Gracias a dios, en medio de todo, retrocede para patearme y mete su pie en una maleta en la cinta de equipaje. Gracias a dios, porque habría roto lo que fuera que pateara.

Entonces nos enzarzamos bastante sobre la cinta transportadora, encima de este pobre señor de unos 60 o 70 años. Ken Shamrock estaba al teléfono y fue quien vino a separarnos [ríe]. Así que sí, fue una buena trifulca. Gracias a dios que metió el pie en esa maleta. No sé lo que habría hecho, pero no habría terminado bien para mí. Me sentí mal por eso. Fue culpa mía, me merecía cada golpe. No debí haberlo molestado. No me di cuenta de que estaba teniendo un día tan malo. Steve y yo éramos amigos, había hecho cosas así cientos de veces. Pero fuera lo que fuera, estuvo mal ese día, y ya sabes, pasan cosas».