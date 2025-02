La vez que Carlito «apuñaló» a John Cena en la WWE

Carlito tuvo uno de los mejores inicios en el elenco principal de la WWE que se han visto nunca. En su combate de debut durante el episodio de SmackDown del 5 de octubre de 2004, venció a John Cena y se convirtió en el nuevo Campeón de Estados Unidos.

► El apuñalamiento

Entonces, «The Champ» se tomó un tiempo de descanso de la lucha libre para filmar la película ‘The Marine’.

Esto lo explicaron en la programación elaborando la narrativa de que Cena había sido apuñalado en un club nocturno, lo que hizo que las sospechas recayeran sobre «The Caribbean Bad Apple» (y Jesús, su guardaespaldas).

«Fue genial. Al principio pensé que Cena me había hecho una broma porque en cuanto llegué, él fue el tipo más amable conmigo. Repasó todo conmigo, uno de los tipos más amables que podrías conocer. Luego nos metemos al ring, suena la campana, y me dio una patada en el estómago tan fuerte que pensé, ah, ya veo lo que está pasando aquí. Pero así es como él trabaja. Y creo que eso fue lo que dijo. Es un chico fuerte, pega duro.»

«No sé cuál es la historia oficial hoy en día, la cambiaron con los años. Aparentemente, yo estaba en el club y lo apuñalaron. No creo que haya sido yo quien lo apuñaló, ni mi amigo Jesús. No creo que haya sido Jesús, o tal vez sí, no lo sé. Lo único que sé es que no fui yo. Creo que alguien en el club [lo hizo]. Por suerte, él hizo una película durante ese tiempo también. Así que tuvimos suerte de que no lo apuñalaran tan mal«, comenta Carlito en Insight with Chris Van Vliet.

Cuando el 16 veces Campeón Mundial regresó después de varias semanas, recuperó el título y la rivalidad entre ambos no fue más allá.