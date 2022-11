Brock Lesnar es uno de los luchadores profesionales más condecorados en la historia de la industria, y su valor mediático también es algo digno de considerar, por eso es que recibe siempre acuerdos lucrativos, a pesar de tener un calendario limitado. También es conocido de que el ex Campeón WWE suele tener la última palabra en referencia a los rivales con quienes quiere trabajar.

En el 2017, Lesnar derrotó a Goldberg en WrestleMania 33 para convertirse en el Campeón Universal. Semanas antes de aquel combate, en Fastlane 2017, Goldberg le arrebató el título a Kevin Owens y este nunca obtuvo una revancha por el título, y esto detuvo el impulso de Owens rumbo al evento más grande del año.

► ¿Brock Lesnar «escoge» a sus rivales?

Mientras hablaba en el podcast Oh You Didn’t Know, el miembro del Salón de la Fama WWE, Road Dogg, reveló que Brock Lesnar no quería trabajar con Owens, y comparó a lo ocurrido previo a Survivor Series 2017 cuando AJ Styles «reemplazó» a Jinder Mahal como oponente de Lesnar en la lucha de campeón contra campeón, luego de que el «Modern Day Maharaja» había sido anunciado en un principio.

“Realmente quiero aclarar, no es que él no tuviera la intención de querer trabajar con Jinder. Es que realmente pensó que podría tener un mejor encuentro con AJ. Entonces, solo quería que eso quedara claro. Mira, creo que nunca he oído que Brock diga que no estoy trabajando con ese tipo. Bueno, sí, escuché eso con Kevin Owens, pero solo con él”.

Se suponía que Brock Lesnar enfrentaría a Jinder Mahal en Survivor Series 2017, pero los planes cambiaron luego de que se programara una lucha por el Campeonato WWE semanas antes, la cual fue ganada por AJ Styles, generándose automáticamente el cambio en el combate de aquel evento. En el caso de Owens, la situación se dio de similar manera en Fastlane 2017 en beneficio de Goldberg, aunque Road Dogg nunca indicó por qué Lesnar no quería trabajar con él.