«Soy un verdadero americano. Lucho por los derechos de todos los hombres. Soy un verdadero americano. ¡Lucha por lo que es correcto! Lucha por tu vida». Esta que os vamos a contar es la verdadera historia del tema de entrada de Hulk Hogan, uno de los más reconocibles de todos los tiempos, llamado «Real American«, de Rick Derringer. Con la incorporación de la música a la lucha libre profesional, canciones como «Real American» han contribuido a que los temas de entrada de la lucha libre sean una parte importante de la presentación de un luchador.

► La verdadera historia del tema de un héroe americano: Hulk Hogan

La canción apareció por primera vez en un álbum recopilatorio de WWF (actual WWE) de 1985 llamado «The Wrestling Album», pero no fue escrita específicamente para él. Derringer escribió la canción un año antes con su compañero Bernard Kenny como forma de expresar su orgullo por su país. La canción se convirtió en un elemento básico de WWF después de que su propietario, Vince McMahon, la escuchara mientras ultimaba el álbum. Decidió entonces añadirla como pista extra, lo que le dio la propiedad de la canción (otro acierto pues en el haber de Vince). Cuando «Real American» se utilizó finalmente como tema de entrada, se utilizó originalmente para la pareja formada por Mike Rotundo y Barry Windham – The U.S. Express. Pronto se pasó a ser el tema del hombre al que llegaría a definir: Hulk Hogan.

En el momento del lanzamiento de «The Wrestling Album», Hulk Hogan tenía su propio tema de entrada interpretado por los WWF All Stars. No fue hasta que el U.S. Express abandonó la empresa y cuando Hogan se enfrentó a la estrella iraní The Iron Sheik cuando el Hulkster estrenó la canción como tema propio. Hogan se convertiría en sinónimo de la canción durante el resto de su carrera.

A pesar de su popularidad, Rick Derringer ha mostrado desde entonces su decepción por cómo ha acabado la canción. La canción nunca se publicó como single oficial, y Derringer ha hablado desde entonces de sus sentimientos en una retrospectiva de la canción con Mel Magazine. Explicó:

«Queríamos escribir esta fabulosa canción patriótica para todos los estadounidenses. Lo vimos de alguna manera en un nivel diferente al de un tema de lucha libre, así que en cierto modo, me sentí un poco decepcionado«.

También está la cuestión de si Derringer es siquiera el cantante de la canción. El batería de la sesión de grabación, Jimmy Bralower, ha declarado en la misma retrospectiva que el compañero de Derringer en la composición, Bernard Kenny, era la voz detrás de la poderosa canción. No obstante, dada su asociación con el auge de la Hulkamanía, «Real American» se ha consolidado como un tema clásico conocido tanto en la lucha libre como en la cultura pop en su conjunto, cosa que por ende, el autor debería reconocer y no estar tan triste. Sr. Derringer, a día de hoy y sin que este tema de entrada fuera el tema de Hulk Hogan ¿Sería hoy recordada esta canción?