La verdad detrás de la lucha CM Punk vs. Bobby Fish

CM Punk y Bobby Fish solo lucharon una vez pero esa bastó para crear una polémica que sigue dando que hablar cuatro años después y con ambos ya fuera de AEW. Los veteranos colisionaron en el cuadrilátero durante el episodio de Dynamite del 27 de octubre de 2021 y el «Mejor del Mundo» salió ganador. Ya entonces se habló de que habían surgido problemas entre ellos.

► Bobby Fish cuenta su verdad

A 29 de octubre de 2025 recuperamos aquella controversia porque uno de sus dos protagonistas habla de ella en un reciente video en su canal de YouTube:

“No creo que vaya a recibir una tarjeta de Navidad de él este año… ni tampoco una de cumpleaños. Y eso es una lástima. CM Punk, Phil Brooks. Eso es algo sobre lo que muchos me han pedido que hable en el canal, y sí, la referencia es el combate que tuve con CM Punk en All Elite Wrestling.”

“He trabajado en todos los lugares importantes de la lucha libre profesional moderna. He tenido la suerte de trabajar para Pro Wrestling NOAH, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, WWE… que muchos consideran la cima, el pináculo, de nuestra industria. Estuve allí durante la era de NXT Black and Gold, que creo que muchos fanáticos recuerdan como una de sus épocas favoritas. Para mí, NXT Black and Gold siempre tendrá un lugar especial.”

“Después fui a trabajar para AEW, y ahí fue donde crucé caminos con el señor Phil Brooks. Sabía una semana antes que íbamos a tener ese encuentro. Se programó la lucha la semana anterior. No conocía al tipo personalmente, pero sí lo conocía desde la distancia, porque ambos pasamos por Ring of Honor en los viejos tiempos. Yo era uno de los alumnos de Tony DeVito, y asistía a los shows de Ring of Honor antes de que tuvieran televisión. Allí estaban CM Punk, Bryan Danielson, Samoa Joe, AJ Styles… los tipos que hoy todos conocen y aman. Yo llegué un poco después, aunque tenía una edad similar.”

“Así que lo conocía de lejos, pero esa sería la primera vez que lo vería en persona y tendría la oportunidad de trabajar con él, de hacer negocios juntos en el ring. La primera semana fue el montaje: luché contra Anthony Greene, me pasé un poco de listo, y Punk salió para echarme. Un ángulo clásico de wrestling para preparar la lucha de la semana siguiente. La siguiente semana llegué al show de televisión y fui directamente al vestuario del señor Brooks. Su vestuario estaba separado del resto. Fui para planear el combate. Hablamos de algunas cosas. Yo me estaba cambiando mientras conversábamos. Todo fluyó bastante bien, sabíamos lo que íbamos a hacer y luego era hora de salir a hacerlo.”

“Nos deseamos suerte —al menos eso supuse— y salimos al ring. Creo que nuestra química no fue mala. Recuerdo que cuando él simplemente luchaba, era un buen luchador. Un atleta bastante limitado, algo torpe, pero como luchador profesional no era malo. Donde creo que falló fue cuando trató de hacer algo más basado en las artes marciales. Me sorprendió un poco que regresara con eso, porque cuando peleó en UFC, creo que representó mal a nuestro deporte. No creo que sea un artista marcial muy logrado, y eso es lo que es. Durante nuestra lucha, como yo también soy artista marcial, incluí algunas cosas de ese estilo, y parecía que él iba a hacer lo mismo, así que dije: ‘Vale, hagámoslo’.”

“Creo que la lucha no estuvo mal, pero lo que todo el mundo quiere saber es sobre el final. En el momento de la cuenta, cuando él me cubrió, me apretó el brazo o la pierna —ya ni recuerdo exactamente qué fue—, pero normalmente se usa para llamar la atención del otro. En ese instante tuve que decidir: o dejo que pase, o hago algo. Y lo que hice fue salirme de la cuenta. Sabía que, si no era lo que él quería, podía levantarme y hacer su movimiento otra vez. Fue una decisión en una fracción de segundo. Después mucha gente dijo que me metí en el negocio por mi cuenta, pero puedo confirmar que no fue así. No era mi intención. Fue un malentendido, eso es todo.”

“Después del combate es cuando me cuesta respetar a mi oponente. Cuando llegamos atrás, esperaba hablar con él, disculparme o al menos asumir lo que pasó. Pero no se me dio esa oportunidad. Lo que encontré fue a Mr. Brooks hablándole al oído a Tony Khan, el dueño y booker de AEW. Era obvio que estaban hablando de mí porque me miraban mientras hablaban. Me acerqué, y cuando lo hice, se separaron y se alejaron de mí y entre ellos. Luego tuve que volver a su vestuario para recoger mis cosas, y allí me lo encontré otra vez. Le di la oportunidad de decirme si había algún problema. Solo repetía: ‘No, está bien, está bien’, pero era obvio que no lo estaba. Para mí, eso fue muy pasivo-agresivo y no es la forma en que los hombres manejan los negocios. Soy padre antes que luchador, esposo antes que luchador, hijo antes que luchador. Así que si tienes un problema conmigo, háblalo. Ni siquiera digo que tengamos que pelear, solo digo que los hombres hablan las cosas. Y él no lo hizo.”

“Le di más de una oportunidad para hablarlo y no la tomó. Perdí respeto por él en ese momento. Si tienes un problema, ve a la fuente, no al booker, no a otra persona. Ve a la fuente. Yo fui a su vestuario. Pudo haberlo arreglado ahí, pero no lo hizo. Si no lo dices cara a cara, te descalificas para quejarte después. Pero eso no fue lo que pasó. No tuve tiempo de pensar. Hice lo que hice, y no estoy seguro de que, si me encontrara en la misma situación, no hiciera exactamente lo mismo otra vez. Mi reclamo hacia Phil sería: ‘Asume tu parte’. No sé por qué. Pero fue un malentendido. No intenté ir por mi cuenta ni faltarte el respeto. Los malentendidos ocurren, especialmente en un trabajo competitivo. Lo que importa es cómo lo manejas después, y en mi opinión él no lo manejó de la mejor manera.”

“Meses después, hubo una situación en televisión cuando yo hacía equipo con Kyle (O’Reilly) como RedDragon. Trabajamos algo con FTR. Habíamos tenido buena química antes en NXT. En esa ocasión las cosas se pusieron físicas. Dax y Cash trabajan recio, y a Kyle y a mí nos gusta ese estilo. Pero recordé que en una batalla real anterior Dax fue muy duro conmigo, así que esta vez le devolví el favor. Aparentemente no le gustó. Cuando volvimos al vestuario, estaba molesto. Lo abordé como siempre hago: si sientes que te ofendí, lo asumo. De hecho, pensé que podíamos usarlo para televisión, porque los conflictos reales son los que más conectan con la audiencia. Pero no fue así. Las cosas se calentaron en el vestuario. Hubo un par de momentos en que parecía que Dax y yo íbamos a salir al estacionamiento, pero no pasó. Los dos somos profesionales, aunque se calentaron los ánimos.”

“Después de eso entra Phil en la historia. Phil y FTR eran muy amigos. Hubo mucho alboroto atrás y él se me acercó mientras yo hablaba con Matt y Nick Jackson. Se acercó para decirme algo como que no estuviera tan molesto, que no fuera tan ruidoso o tan opinante, no recuerdo exactamente. Pero era como si él se creyera el líder del vestuario. Para mí, no lo era. Cuando me dijo eso, le dejé claro que no estaba interesado. Pareció ofenderse, pero otra vez fue muy pasivo-agresivo en la forma de manejarlo. Y eso fue todo. Así que sí, no creo que vaya a recibir una tarjeta de Navidad de él este año. Ni una de cumpleaños. Y eso es una lástima»