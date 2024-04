La verdad de Kenny Omega vs. Josh Alexander en TNA

En abril de 2021, Kenny Omega ganó el Campeonato Mundial de Peso Pesado de TNA mientras era el Campeón Mundial de AEW y hubo un momento en que se jugó con la idea de que lucharía con Josh Alexander, en ese momento Campeón de la X-Division.

► Kenny Omega vs. Josh Alexander en TNA

No obstante, el combate nunca se realizó, lo cual nos llama la atención tres años después porque durante una reciente emisión en vivo en Twitch le preguntaron a «The Best Bout Machine» si realmente existía un plan para que los dos se vieran las caras en el cuadrilátero y esta fue su respuesta:

«Voy a ser transparente, voy a ser honesto. No sé si ustedes recuerdan, pero mientras estaba haciendo el asunto de recolección de cinturones, estaba grabando pregrabados todo el tiempo. Estaba haciendo ocho semanas de televisión en un día.

«En uno de los pregrabados me dijeron: ‘Vas a caminar hacia donde está el ring, y te vas a encontrar con Josh Alexander y habrá un poco de confrontación’. Yo pregunté: ‘¿Hacia dónde vamos con esto? ¿Habrá fisicalidad? No sabía que tendría algo con Josh. Eso es genial. Me encanta Josh. Creo que es fantástico’. Me respondieron: ‘No, no vamos a pelear’. Entonces dije: ‘¿No lo vamos a hacer? ¿Entonces por qué lo estamos haciendo? ¿No creen que la gente querrá verlo?’ ‘Sí, ese es el punto’. ‘Sí, pero si la gente quiere verlo y no lo hacemos…’ ‘Ya nos preocuparemos por eso más adelante’. ‘Ohhhh, hombre. ¿Podemos hacerlo tal vez en algún momento?’ ‘Sí, sí, tal vez podamos hacerlo en algún momento’.

«Les digo, no había un plan plan real. Mis disculpas por eso. Desde el principio, pensé que era extraño. Estoy dispuesto a lanzar una pista falsa, pero solo estaba allí por un tiempo limitado. Eventualmente, iba a perder ese cinturón. Estaba más que dispuesto a trabajar con cualquiera. Tienen a chicos tan talentosos».