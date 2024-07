La ventaja de Belal Muhammad frente a Leon Edwards

Belal Muhammad retará a Leon Edwards por el campeonato del peso welter de la UFC en el combate principal del UFC 304, que se celebrará el 28 de julio de 2024. El primero lleva una impresionante racha de nueve peleas ganadas y ha derrotado a rivales de la talla de Gilbert Burns, Stephen Thompson y Vicente Luque.

El arma principal de Muhammad ha sido su lucha. Sin embargo, también ha demostrado su destreza en los golpes al noquear a Sean Brady. Por otro lado, Edwards está considerado uno de los mejores golpeadores de la UFC y ha anulado la lucha libre de Kamaru Usman y Colby Covington en sus dos defensas del título.

«Remember the Name» y “Rocky” pelearon previamente en marzo de 2021, pero la pelea fue declarada no disputada debido a un golpe accidental en el ojo. Aquí está cómo Muhammad planea ganar la revancha y por qué confía en hacerlo….

► Belal Muhammad afirma que Leon Edwards no tiene las herramientas ni el cardio para vencerle

Muhammad apareció recientemente en el podcast Weighing In presentado por «Big» John McCarthy y Josh «The Punk» Thomson. Mientras hablaba de su próxima pelea, descartó de plano el cardio de Edwards poniendo como ejemplo la pelea contra Covington. El campeón asestó 57 golpes significativos y tuvo alrededor de 90 segundos de tiempo de control.

«Sigue siendo sólo un asalto. Así que la gente podría decir, poner sus excusas, pero, ni siquiera hay necesidad de que yo ponga excusas porque sólo fue un asalto todavía quedan cuatro asaltos más».

Al aspirante no parece molestarle que Edwards triunfara en la pelea de pie en el primer asalto de su anterior pelea. Afirma tener ventaja en un combate a cinco asaltos. «Remember The Name» también se burló de “Rocky” por no haber sido lo bastante agresivo contra un rival que faltó al respeto a su familia.

Muhammad está lleno de confianza ante su primera oportunidad de ganar el oro en la UFC. No le preocupa nada de lo que Edwards traiga al octágono y planea acabar con el plan de juego del capo durante cinco asaltos.

«Contra Colby lanzó literalmente 60 golpes y se desmayó en el quinto asalto. Estoy mirando a este tipo, como hermano, eres un golpeador dominante, este tipo le faltó el respeto a tu familia, a tu padre, y aún así saliste ahí y sólo lanzaste 60 golpes contra un tipo con, ya sabes, golpes de cardio kickboxing. Es hilarante que llamen a este tipo el francotirador, el asesino, esto y lo otro. Pero cuando miro sus peleas, cuando miro sus combates, realmente no veo nada que no pueda atravesar».

Muhammad lleva fuera de combate desde mayo de 2023, a la espera de su oportunidad por el título. Sin embargo, ha estado entrenando con el campeón de peso ligero de UFC Islam Makhachev y Khabib Nurmagomedov, convenciendo a muchos fans de que su lucha ha mejorado drásticamente.