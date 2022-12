Chael Sonnen, ex aspirante a los pesos semipesado y medio de la UFC, dio recientemente su opinión sobre dos de las estrellas emergentes de la UFC.

Chael Sonnen hizo mención al podcast de Pimblett y a sus esfuerzos por relacionarse con el público de forma constante en comparación con Sean O’Malley, que utiliza estrategias similares para relacionarse con los aficionados, pero que con frecuencia llama la atención a otros luchadores, Sonnen reveló su sorpresa por el hecho de que Pimblett nunca se tome la molestia de retar a ningún luchador.

«La única diferencia entre los dos… Nunca he visto a nadie llegar al nivel de Paddy sin tener este elemento, que es que Paddy no reta a nadie«, dijo Sonnen. «Podría reducir a unos cuantos tipos con los que Sean [O’Malley] probablemente peleará después… pero no veo eso para Paddy… Paddy no reta a nadie».

Aunque la falta de convocatorias normalmente se consideraría una decisión equivocada, Chael Sonnen reconoció que el aire de misterio que rodea a «The Baddy» está funcionando. La intriga que rodea el próximo movimiento del escocés es algo que le mantiene en los titulares.

El «American Gangster» repasó algunas opciones para Pimblett, desde volver a enfrentarse a Jared Gordon hasta incluso luchar contra contendientes de alto rango como Justin Gaethje y Dustin Poirier.

En última instancia, sin embargo, Chael Sonnen admitió que es casi imposible decirlo con seguridad. El hecho de que la falta de convocatorias de Pimblett suscite tanto debate es ciertamente interesante en sí mismo.