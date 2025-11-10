La última lucha de Eddie Guerrero: «Dame con todo»

Mr. Kennedy fue el último rival de Eddie Guerrero. Cinco días después de su combate en WWE SmackDown, el «Latino Heat» falleció un 13 de noviembre de 2005. En una reciente entrevista, el veterano luchador y entrenador comparte cómo vivió los últimos momentos del ícono.

► Últimos días de Eddie Guerrero

“Sí, él me dijo que le diera con todo. A veces, cuando ves una pelea, puedes notar cuando alguien da un sillazo y se nota que está protegiendo demasiado a su oponente. Es algo noble, claro, querer proteger al otro y no hacerle daño de verdad, pero a veces se ve muy mal en televisión. Hay algunos sillazos que Hulk Hogan lanzó en su carrera que son bastante notorios por eso.”

“Eddie me dijo: ‘Asegúrate de que no se vea así. Dale con fuerza, yo me protegeré. Estaré bien’. Y yo le dije: ‘Sí, señor’. Así que lo hice. Le di el golpe. Después del combate, estaba sentado en la camilla del área médica y me dijo: ‘Quizás fue un poco demasiado’. Y yo le dije: ‘Lo siento, lo siento mucho’. Y él respondió: ‘No, no pasa nada, está bien, solo que sí, tal vez fue un poco fuerte’. Pero estábamos bien, no hubo ningún problema entre nosotros.”

“Esa noche incluso salimos a comer. Fuimos a un asador en Indianápolis, algunos de nosotros fuimos juntos. Yo estaba por comenzar mi primera gira internacional con la empresa. La noche en que él falleció en Minneapolis, nosotros íbamos a volar a Europa después del show. De hecho, eso fue lo que hicimos: del evento fuimos directamente al aeropuerto y volamos a Europa para comenzar la gira.”

“Esa iba a ser mi primera gira con la compañía y todos me estaban bromeando, diciéndome cosas como: ‘Te vamos a molestar, ten cuidado con cuánto bebes, porque si te duermes te vamos a afeitar las cejas’. Me contaban historias de cómo habían gastado bromas a otros novatos antes. Era todo en buen humor, nos divertimos mucho esa noche.”

“Por eso me tomó completamente por sorpresa cuando me enteré. Igual que a todos. Recuerdo que llegué al edificio en Minneapolis —yo vivía ahí en ese momento— y cuando estaba estacionando, el tipo que ayudaba con los autos me dijo: ‘Eddie falleció esta mañana’. Fue un golpe muy fuerte.”

“Entrar a ese edificio fue como entrar a una funeraria. Todo el día se sintió raro, incómodo, una sensación terrible. Fue un día realmente triste y extraño para todos.”