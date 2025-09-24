Darby Allin siempre está dispuesto a hacer las cosas más locas que un ser humano es capaz de realizar. En 2022 lo veíamos saltando con un auto por encima de su casa con ayuda del especialista en acrobacias Travis Pastrana.

► La última locura de Darby Allin con Travis Pastrana

Allin y Pastrana han desarrollado una relación en torno a las locuras pues acaban de realizar una nueva, que el luchador de AEW muestra en sus redes sociales: “¡Esto es lo que pasa cuando me meten en una bolsa para cadáveres y me lanza un luchador de sumo! Un día divertido en el agua con Travis Pastrana.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DARBY ALLIN (@darbyallin)

No hace mucho, hablábamos de otro momento extraordinario de Darby Allin: un récord fallido con un patinete en el océano y 15 tiburones. También podemos hablar de sus locuras en AEW, que para él son como terapia. Y recordemos que subió al Monte Everest.