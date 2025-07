De manera repentina, sorprendiendo a todo el mundo, Hulk Hogan falleció el 24 de julio de 2025 a la edad de 71 años. Desde entonces no han cesado los mensajes, los tributos, los recuerdos… de quienes compartieron su vida y su carrera con la leyenda. En esta ocasión, descubrimos cómo fue su última conversación con Eric Bischoff.

“Fui a ver a Hulk hace un par de semanas. Había estado en el hospital. No estaba recibiendo actualizaciones diarias sobre su condición. Estaba un poco como estoy ahora: no quería ser ese tipo que llama todo el tiempo diciendo, ‘¿Cómo está? ¿Cuándo puedo ir a visitarlo?’… Nick me dijo que podía hablar y que me llamara. Lo llamé por teléfono y pude notar que estaba débil. Sonaba cansado. Pero todavía tenía esa energía de fondo de ‘¿Qué vamos a hacer después?’ en su voz.

“Me preguntaba, ‘¿Cómo vamos con Real American Freestyle? ¿Ya firmamos a Wyatt Hendrickson? ¿Cómo pinta el evento de agosto?’ Estaba pendiente para asegurarse de que yo estuviera al tanto de todo… Me dijo, ‘Amigo, realmente quiero verte, pero me da un poco de vergüenza que me veas así porque he estado bastante enfermo’. Yo le dije, ‘Cuando te miro, no veo lo que tú ves en el espejo. Así que a la m**rda con eso. Estaré allí el lunes’.

“Aunque hablar era difícil por todo lo que había pasado con su garganta y las cirugías, seguía adelante. Solo tener una conversación ya era un esfuerzo para él, pero seguía siendo el mismo de siempre… Me dijo, ‘Hermano, no puedo esperar. Tal vez no pueda salir en cámara por unas semanas, pero estaré bien por teléfono’. Le encantaba la lucha. Le encantaba la emoción de la próxima gran idea. Así era él, incluso al final”.