La triple amenaza que Mark Henry quiere ver en WWE

Durante el reciente evento especial WWE Saturday Night’s Main Event, Braun Strowman y Jacob Fatu colisionaron en un mano a mano que terminó en descalificación para el miembro de The Bloodline cuando se negó a detener el ataque contra su oponente y lanzó al árbitro fuera del cuadrilátero. Cuando «The Monster of All Monsters» se recupere de los daños seguro que busca vengarse de «The Enforcer».

Embed from Getty Images

Antes de que esta rivalidad diera comienzo, los dos grandulones estuvieron relacionados de distintas maneras con Bronson Reed. Strowman como su rival, llegando los dos a cuotas de violencia aún mayores. Fatu como su aliado, pues el «Big» ayudó a su facción en la lucha WarGames de Survivor Series 2024, donde Reed se lesionó de gravedad, teniendo que ser sometido a cirugía.

Embed from Getty Images

► Una triple amenaza bestial

Con los tres luchadores continuamos pues justamente es a los que Mark Henry quiere ver enfrentarse en una triple amenaza, como expone en Busted Open Radio:

«Ese combate puede ser el evento principal de Monday Night Raw, SmackDown o incluso de un pay-per-view«, dice el miembro del Salón de la Fama. «Cuando llamas a algo un espectáculo de monstruos, no pienses ni por un segundo que Bronson Reed no está en casa recuperándose y diciendo: ‘Oh, ¿así que ustedes son los monstruos ahora? Hagan que sea una Triple Threat. ¿Ustedes son los monstruos? No, yo soy el monstruo’.

Y simplemente hacer una batalla de puro choque de carne. Pongan a esos tres grandotes en el ring juntos y hagan dinero. Estoy hablando de billetes verdes, cripto, diamantes, oro, plata, lo que sea, mientras equivalga a dólares, pónganlo en el ring. Y creo que esos tres son los verdaderos monstruos de la lucha libre profesional en este momento. Me encantaría ver a Jacob y Braun otra vez, pero hay mucho que se puede hacer. No lo regalen gratis.»

El veterano estuvo de acuerdo con Dave Lagreca en que lo que hicieron en SNME por Fatu era algo que necesitaba suceder con él.

Embed from Getty Images