La «tontería» permanente que «identifica» a CM Punk

CM Punk tiene el cuerpo lleno de tatuajes. Pero entre todos ellos siempre destaca uno: el logotipo de Pepsi que lleva en su brazo izquierdo.

► El tatuaje de Pepsi de CM Punk

A priori, no parece que un dibujo permanente corporativo tenga relación con quién es el «Best in the World» (o Phil Brooks), pero existe un motivo:

“Supongo que no podría dejar de mencionar el tatuaje de Pepsi. Creo que ese, probablemente a lo largo del tiempo, ha sido el que más atención ha recibido. La historia del tatuaje de Pepsi es que hay una banda llamada Minor Threat que empezó a principios de los 80 en Washington, D.C., y es ampliamente reconocida por haber iniciado la subcultura straight edge. Y el guitarrista, Brian Baker, fue entrevistado —yo estaba en detención cuando leí esa entrevista— y le preguntaron: ‘¿Tienes un tatuaje de Coca-Cola? ¿Por qué tienes un tatuaje de Coca-Cola?’ Y su respuesta fue: ‘Porque me gusta la Coca-Cola’. Y yo pensé: eso sí es punk rock. ¿Sabes? A mí no me gusta la Coca, me gusta la Pepsi. Soy un chico del Medio Oeste en el fondo, así que me tatué Pepsi. Ese tatuaje representa que soy straight edge, y eso es básicamente todo. Sé que parece una tontería ponerse un logo corporativo en el cuerpo, pero realmente tiene un significado más profundo, y para mí significa mucho más que simplemente una bebida.”