La terrible experiencia de Nic Nemeth en la MTV

‘Silent Library‘ era un programa de televisión de MTV basado en un formato japonés. En él, un grupo de amigos debía realizar desafíos extraños, incómodos o divertidos dentro de una biblioteca sin hacer ruido para ganar dinero.

► En ‘Silent Library’ de la MTV

En 2009, cuando luchaba en WWE bajo el nombre de Dolph Ziggler, el actual Campeón Mundial de TNA, Nic Nemeth, apareció en un episodio junto a sus compañeros Chris Masters, Brian Myers, Trent Beretta, JTG y Caylen Croft en lo que no fue en absoluto una buena experiencia, según recuerda en una reciente entrevista con Shakiel Mahjouri.

«Fue terrible, porque muchas veces en esos días, si no eras el tipo de Randy Orton o Stone Cold en el programa, ibas a hacer cosas y, en su mayoría, era divertido y podías participar en esas piezas extra- Pero, hasta donde yo sabía, las personas que habían visto el programa antes de que yo lo hiciera decían que normalmente era, ‘Oh, qué genial que estés haciendo Silent Library, porque suelen tener celebridades o personas del deporte, y los vemos idear bromas o participar en gastar bromas a algunos fans, estudiantes o personas que están jugando.’

«Nos dijeron eso antes de ir, pero cuando llegamos allí, nos convertimos en las personas que estaban siendo torturadas. No sabíamos eso de antemano, así que hubo cosas bastante brutales. Me lancé a recibir una pelota de tenis atada a una banda elástica industrial estirada directamente en la entrepierna de parte de todos los del juego, y quedé negro y azul por unas dos semanas y media después. Me derribaron fuerte. Otros estaban, por ejemplo, bebiendo agua de pescado, fue absolutamente asqueroso.

«No estábamos tratando de participar en ‘Fear Factor’ ni hacernos famosos. Pensábamos que íbamos a ayudar con algunas bromas, y terminamos siendo completamente torturados. Fue absolutamente terrible.»