La sugerencia de Matt Hardy a Tony Khan sobre AEW

La carrera de Matt Hardy en la lucha libre profesional ha superado los 30 años. Y si bien esto no siempre es sinónimo de talento, conocimiento o sabiduría, en su caso sí. Por ello siempre es interesante y aconsejable escucharlo. Ha demostrado con creces no solo lo que puede hacer en un encordado o con el micrófono sino que tiene una gran mente para el negocio. Con ella justamente vamos ahora para conocer qué sugerencia le haría a Tony Khan sobre el funcionamiento de All Elite Wrestling, según estuvo compartiendo en The Extreme Life of Matt Hardy.

> Matt Hardy sugiere a Tony Khan

“Creo que si tuviera una sugerencia para Tony Khan, creo que intentaría concentrarme un poco más en la narración de los diferentes personajes, resaltar mucho más los viajes de cada personaje. Creo que sigue siendo muy importante. Sé que es un programa muy centrado en los deportes, AEW Dynamite, y quieren que los combates sean los mejores de la mejor calidad, y lo respeto totalmente. Porque como luchador profesional siento que una gran parte de eso es el espíritu deportivo y el espectáculo.

“Tener personajes con los que la multitud está conectada, en los que están involucrados emocionalmente, que tienen este viaje que quieres seguir, y de los que quieres saber qué va a pasar después. Estás realmente preocupado por dónde irá esta historia. Me gustaría agregar un poco más de eso a toda la increíble lucha libre que ocurre el fin de semana y la semana en la programación de AEW“.

¿Qué te parece la sugerencia de Matt Hardy a Tony Khan?