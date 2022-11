Nadie hubiera esperado nunca que Sami Zayn algún día se uniera a Roman Reigns y The Usos para entregar semana tras semana en SmackDown los mejores momentos del programa. Pero eso es lo que el Universo WWE está viviendo actualmente, desde hace unos cuantos meses. No faltan quienes estén hablando de cuándo esta historia va a finalizar, atendiendo también a que los problemas con Jey Uso aún no se han solucionado, pero de momento el «Uce Honorario» se mantiene fuerte dentro de The Bloodline.

► La sorpresa de Sami Zayn

Justamente ahora vamos con su posición como «Uce Honorario» pues en su reciente entrevista en After the Bell el mismo luchador canadiense de origen sirio se decía sorprendido por lo bien que los fanáticos lo han recibido como integrante de la facción. Reconoce además que al comienzo el personaje no tenía mucho sentido. Obviamente, ¿qué tiene en común con los samoanos? A priori, nada.

“No es algo que predices con anticipación. No es algo que quieras ver o pensarías que tendría sentido. Pero en la ejecución (ha funcionado).

“El concepto es un poco extraño. Todo The Bloodline es una familia, y aquí está esta persona que claramente no es familia. Todo el asunto no tiene sentido en el papel. Pero es el ejemplo perfecto de cuando las cosas funcionan más en la ejecución que en el papel.

«No estoy del todo sorprendido por el éxito de los segmentos que hemos hecho, pero aun así ha superado mis expectativas”.

«Sabía que sería bueno, pero no pensé que los fanáticos lo tomarían de la forma en que lo han hecho”.

¿A quién no le está gustando Sami Zayn en The Bloodline?