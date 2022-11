Logan Paul va a sorpresa por lucha. No es para menos pues no solo mejora cada vez que actúa en WWE sino que nadie sale de su asombro de lo que está haciendo en tan poco tiempo en los encordados. Pero el impacto de Kevin Nash por su combate contra Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible en Crown Jewel 2022 fue por otro motivo. Hablando recientemente en su podcast, Kliq This, el miembro del Salón de la Fama revelaba que quedó sorprendido con lo pequeño que lució «Maverick» en el evento premium de Arabia Saudí.

► Kevin Nash y el tamaño de Logan Paul

«Tuve la oportunidad de ver a Reigns contra el chico Paul, en Arabia Saudita. Tuve la oportunidad de ver ese combate. Voy a decir esto… Me van a criticar porque Dios no lo quiera si Kevin Nash dejara que alguien que no midiera nueve pies de altura luchara… No me di cuenta de que (Logan Paul) era tan pequeño. Era notablemente más pequeño que Roman Reigns.

«El chico tiene talento. Por lo que puedo entender, recibió un curso intensivo de HBK (Shawn Michaels). Mira el tamaño de la cabeza de Roman junto a la suya. Ese es el tamaño de un hombre. Puede tener un pene de once pulgadas, pero si es como un lápiz número dos, eso es otra cosa. Pero si tiene una cabeza como una pelota de béisbol, seguirás siendo el hombre. Parece que Hunter trabaja en mi contra, en cuanto al tamaño«.

