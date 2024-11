La sombra de CM Punk en AEW, revivida por Kenny Omega

Parece que tendremos nuevo combate de Kenny Omega en Japón. Y lo que es más positivo, nuevo combate de Omega tras su complicada diverticulitis, por la cual estuvo a punto de perder la vida.

Aunque todavía no lo han hecho oficial NJPW ni AEW, Omega enfrentará presumiblemente a Gabe Kidd, como consecuencia del altercado que protagonizaron ambos durante el reciente Power Struggle, luego de una promo de «The Best Bout Machine» sobre el ring exponiendo su deseo de medirse a algún joven talento del «King of Sports» en Wrestle Dynasty, el próximo 5 de enero.

Sin embargo, en las últimas horas, ciertas declaraciones de Kenny Omega a Tokyo Sports dando cuenta de su encontronazo con Gabe Kidd, están suscitando casi más cantidad de comentarios que el previsto combate entre los gladiadores.

«Cuando nos conocimos, pude saludar a [Robbie] X como es debido. Pero entonces, Gabe me dijo algo así como: ‘¿Quién demonios te crees que eres para pensar que puedes entrar en esta promotora cuando te da la gana?’ Es cierto que tiempo atrás me equivoqué con el nombre de Gabe en una entrevista, y eso fue culpa mía. Pero de repente me empujó y adoptó una postura de lucha. Inmediatamente recordé el incidente que ocurrió en AEW. No diré su nombre, pero pensé que Gabe no estaba siendo profesional, igual que aquel tipo. Dijo muchas cosas malas sobre AEW, pero eso es irrelevante ahora. Ahora mismo, no puedo confiar en Gabe.

«No soy el vicepresidente de New Japan y necesitaba proteger mi propia seguridad. Había oído muchos rumores sobre Gabe, así que me pareció peligroso. Al final, fui yo quien dio el primer paso, pero fue para protegerme».