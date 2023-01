Las semana pasada, Vince McMahon hizo oficial su regreso a la WWE y los días locos en la compañía están lejos de concluir, ya que Stephanie McMahon anunció hace pocas horas su dimisión a la compañía, donde era la Co-CEO junto a Nick Khan. Vince fue elegido por unanimidad como Presidente de la Junta Directiva y aparentemente no iban a haber más cambios. De hecho, la posición que a todos preocupa, la de Triple H, no corría peligro, al menos hasta hace un par de horas que los periodistas especializados supieron reportar.

En WWE las noticias han corrido esencialmente rápido, aún a pesar de que se esté llevando a cabo una programación en vivo (NXT), ya que se pudo concer en redes sociales que nuevas noticias estarían por surgir. Entre rumores y más rumores, Raj Giri de Wrestling Inc recurrió a sus redes sociales para “desestimar” lo que él mismo publicó hace un par de horas en torno a la situación de Triple H. Esto fue lo que dijo cuando recién se había conocido de la dimisión de Stephanie McMahon:

“He preguntado al interior y Triple H sigue firme en su posición como Director Creativo.”

Sin embargo, ese tuit ha sido borrado, y en su defecto hizo un par de publicaciónes mencionando que la posición de Triple H como Director Creativo ya no estaba tan segura, y que podría ser traspasado a una nueva división, lo cual le dejaría la vía libre a que Vince McMahon tome el lugar y vuelvan las cosas a como estaban antes de su “retiro”. Estos tuits, también fueron borrados.

En este punto, todo sigue siendo una mera especulación, ya que no se ha podido contrastar lo indicado en líneas anteriores; sin embargo, lo que sí se puede confirmar es que hasta esta hora, Triple H y Nick Khan siguen en sus respectivos cargos, luego de la actualización que WWE hiciera al perfil de su Junta Directiva, donde ya no consta Stephanie McMahon.

Re: The Triple H rumors. As of now, he is still listed as the COO but who knows what might happen. pic.twitter.com/J7VsGJaUxL

— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) January 11, 2023