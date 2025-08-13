La situación de la lesión de Naomi sigue sin tener claridad

WWE había programado que Naomi iba a defender esta lunes en Raw el Campeonato Mundial Femenil ante Iyo Sky, sin embargo, la lucha ha sido cancelada tan solo un par de horas antes del programa televisivo, por no contar con el alta médica, sin especificar qué tipo de lesión o afectación tenía. Durante el programa, Michael Cole solo precisó que conoceremos novedades por medio de las redes sociales de la empresa y nada más.

► Naomi no luchó en el reciente Monday Night RAW

Según un informe reciente de PWInsider Elite, Naomi estuvo entre tras antes del episodio de RAW de este lunes, descartando problemas de viaje como motivo de su ausencia. El medio no pudo determinar si Naomi se quedó para el evento o se fue, pero se señaló que el motivo de la retirada de su combate no se reveló al resto del vestuario.

Inicialmente, Naomi tenía previsto defender su título contra Iyo Sky en el programa del lunes, pero esta última terminó luchando contra Roxanne Pérez, llevándose la derrota luego de Raquel Rodríguez, Asuka y Kairi Sane se involucraran en el combate. En cuanto a la Campeona Mundial, no se ha proporcionado ninguna actualización sobre su estado desde entonces.

En un dato no menor, la Campeona Mundial y su esposo, la estrella de SmackDown, Jimmy Uso, aparecerán en el podcast de Stephanie McMahon a finales de esta semana, y podría ser una oportunidad para que Naomi ofrezca alguna actualización sobre su estado durante el episodio.

Naomi ostenta el Campeonato Mundial Femenil desde WWE Evolution el mes pasado, cuando canjeó su contrato de Money in the Bank durante una lucha por el título entre Iyo Sky y Rhea Ripley, y luego defendió con éxito el título en una Triple Amenaza que también involucró a ambas en WWE SummerSlam a principios de este mes. Además, también tenía previsto defender su título contra Stephanie Vaquer en Clash in Paris, pero en este punto todo parece incierto, aunque no se ha revelado siquiera si el impedimento que tuvo Naomi este lunes será motivo suficiente para dejar vacante su título.