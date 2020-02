El lunes pasado en Monday Night Raw, sorprendentemente Matt Hardy apareció para decirle unas cuantas cosas a Randy Orton por su brutal ataque a Edge. Sin embargo, terminó siendo atacado por «La Víbora», en lo que podría haber sido una forma de sacarlo de la televisión.

Momentos despúes, Matt recurrió a su cuenta de Twitter y publicó un enigmático mensaje con la palabra «Adios», dando a entender que podía tratarse de una forma de despedirse de WWE, teniendo en cuenta que aún no ha renovado la relación contractual de Matt Hardy.

La etapa actual de Matt Hardy en la WWE parecía haber terminado con un Con-Chair-To de Randy Orton en Raw esta semana. Sin embargo, WWE ha anunciado que se enfrentará a «La Víbora» en un combate Súper libre en el programa la próxima semana.

El anuncio sorprendió al Universo WWE ya que las Superestrellas no aparecen durante algunas semanas, o incluso durante meses, cuando reciben el Con-Chair-To. Ryan Satin, corresponsal de WWE Backstage, ha informado que WWE ha decidido volver a poner a Hardy en el programa por última vez, ya que fue bien recibido por el Universo WWE.

También se ha informado que la situación contractual de Matt Hardy sigue en el aire, ya que rechazó la última oferta contractual de WWE la semana pasada y esa fue la razón por la que fue apaleado por Orton a principios de esta semana. Su tweet decía:

Here's what I've been told by sources:

Matt passed on WWE's latest contract offer last week, which is why they did the con-chair-to angle to write him off TV. Since it was so well-received though, they decided to extend this part of story another week. https://t.co/Y2XrKMDIIk

— Ryan Satin (@ryansatin) February 14, 2020