Maximum Male Models han estado contando su historia en una serie de YouTube de WWE titulada ‘Making it Maximum’. Nunca llamaron demasiado la atención y podría decirse que el proyecto no ha funcionado. Menos aún tras la salida de LA Knight. De hecho, cuando estuvieron en primera plana fue justamente cuando hubo polémica en torno al actual rival de Bray Wyatt. Veremos qué les deparan los próximos meses. Pero, de momento, confirmamos que esta producción que ha estado en marcha toca a su fin. Mansoor lo anuncia en redes sociales.

we láughed. we cried. we titillåted. but møst importantlÿ… wė did it togethęr. us three, nôt you.

tomorröw will bē the final episôde of #makingitmaximum

“Mañana será el último episodio de ‘Making it Maximum’. Reímos. Lloramos. Nos emocionamos. Pero más importante… lo hicimos juntos. Nosotros tres, no tú. Ponte al día con la serie en esta lista de reproducción”.

it has all been building to this. the fate of the maximum male multiverse hangs in the balance tomorrow in the final episode of #makingitmaximum . binge on the complete series before the finale here https://t.co/cknpUKj8yI pic.twitter.com/eMlqKF1jkC

“Todo se ha ido construyendo para esto. El destino del multiverso de Maxium Male pende de un hilo mañana en el episodio final de ‘Making it Maximum’. Disfruta de la serie completa antes del final aquí”.

it should be stated that the #makingitmaximum endgame is the length of two episodes with two superstar cameos and a training montage choreographed by famed martial artist lei wulong.

what do you expect from the ultimate conclusion?? https://t.co/sqcErEujNY

— ma.çé (@MACEtheWRESTLER) January 26, 2023