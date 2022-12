La sangre que David Feldman quiere ver en BKFC

El presidente de BKFC, David Feldman, ha arrojado recientemente algo de luz sobre las conversaciones de la promoción con Nate Diaz, favorito de los fans de UFC desde hace mucho tiempo.

Durante una reciente entrevista con The Schmo, David Feldman habló de todo lo relacionado con BKFC. Repasó los planes futuros para la promoción y proporcionó una actualización sobre Paige VanZant. Feldman también fue cuestionado sobre cómo van las conversaciones con Nate Díaz y su equipo. El presidente de BKFC es optimista sobre un debut de Diaz en el futuro.

«Las conversaciones son geniales con Nate Diaz«, confirmó Feldman. «Vamos a tener una respuesta aquí en la próxima semana o dos. Grandes, grandes conversaciones con su equipo de gestión, la oferta es una muy, muy legítima, buena oferta para él, creo que mejor de lo que tiene en cualquier otro lugar. No digo que vaya a venir, pero no me sorprendería ver algo de su sangre sobre esta lona algún día«.

El BKFC ha crecido en popularidad desde su creación en 2018. Es la primera promoción en celebrar peleas de nudillos desnudos sancionadas por el estado en más de 100 años. Más recientemente, ha conseguido fichar a nombres notables del mundo de las MMA como Thiago Alves, Paige VanZant y Chad Mendes.

El fichaje de una gran estrella de la taquilla como Nate Díaz sería un gran logro para el BKFC. Por ahora, con el interés que ha despertado desde UFC 279, los próximos pasos de Díaz siguen siendo impredecibles.