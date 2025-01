La salud de Jake Roberts: «Fue bastante aterrador»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Jake «The Snake» Roberts revela que recientemente tuvo un grave problema de salud. Afortunadamente, también en comparación con otros ex luchadores, el veterano no ha sufrido tanto, o al menos no hemos tenido noticias de ello, con el paso de los años. Aún así, puede que esta ocasión valiera por todas las demás según cuenta en su podcast, The Snake Pit.

► La salud de Jake Roberts

«Estoy un poco mejor. Tuve un momento bastante aterrador la semana pasada. Me puse increíblemente enfermo, y terminé en el hospital el viernes por la noche. No recuerdo absolutamente nada. Fue bastante aterrador. Resulta que tenía neumonía, y eso no es algo bueno para mí. Ya tengo EPOC, y contraer neumonía es como coquetear con el desastre. Estuve en el hospital durante cuatro días, y estoy muy agradecido de haber descubierto que tengo un par de problemas que no sabía. Uno es que tenía sangre en la orina, no lo sabía. Otra cosa es que, aparentemente, estoy perdiendo sangre en algún lugar de mi intestino, y eso está causando que mis niveles de hierro estén bajos. Eso no es bueno. Para rematar, tengo un problema con mi corazón. Pero al ir al hospital, lo detectaron, y tenemos que hacer un par de procedimientos, y todo estará bien después de eso. Tengo esta tos, pero estoy mejorando. Fue una sorpresa. De repente, me desperté en un hospital. Fue raro».

Cuando le preguntaron sobre los síntomas que estaba teniendo, Roberts mencionó que tenía fiebre y también un dolor en el abdomen. Luego agregó que orinó sangre antes de ir al hospital.

La EPOC, o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, es una afección pulmonar progresiva que dificulta la respiración. Se caracteriza por la obstrucción del flujo de aire en los pulmones, lo que provoca dificultad para respirar, tos crónica, producción excesiva de moco y sibilancias. Las causas principales son el tabaquismo y la exposición a contaminantes del aire. Es una enfermedad crónica y no tiene cura, pero puede ser controlada con tratamiento médico.