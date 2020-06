La cruenta rivalidad que cambió la carrera del Undertaker

El Undertaker fue la Superestrella invitada al podcast de Sam Roberts esta semana. En otra entrevista dentro de la promoción de "The Last Ride", repasó toda su historia, desde los inicios y debut en Survivor Series 1990 hasta su peor rival o la rivalidad que cambió la carrera del Undertaker.

Undertaker estuvo muy cerca de abandonar WWE para marcharse a WCW, pero finalmente Vince McMahon lo evitó. Ésta y otra muchas anécdotas podrás leerlas a continuación:

► ¿Fue difícil el proceso de pasar del personaje a la persona?

"Ha sido raro, ha sido un proceso en el que aún siento que tengo que hablar como Undertaker pero ya no tengo que hacerlo más. Fui el último que protegió su personaje al límite y ahora me está costando tiempo y esfuerzo que no sea así. Creo que ahora estamos viendo las diferentes capas de Undertaker y de Mark Calaway.

"A la mayoría de la gente le ha gustado este cambio, pero hay siempre una o dos personas que dicen que he matado al niño que llevaban dentro porque doy entrevistas y estoy en Twitter".

► ¿Cómo fueron sus comienzos en WWE?

"Fue alucinante ver como miles de personas conectaban con la idea del personaje de Undertaker. Recuerdo, por ejemplo, en SummerSlam, en el estadio de Wembley, que solo veía personas cuando salí por aquel pasillo, y no era fácil para mí, porque llevaba apenas dos años en la compañía y nunca había visto nada de así.

"Cuando comencé conectar con mi propio personaje también aprendí a no sonreír y a interiorizar todo lo sentía respecto a las cosas que me rodeaban. No fue fácil porque pasé 9 meses en WCW antes de WWE pero la gente ya me había visto. Me ponía nervioso porque al principio la gente me reconocía por haber estado en la otra compañía".

► ¿Cuándo se dio cuenta Undertaker que contaba con el respeto de Vince McMahon?

"Creo que cuando vencí a Hulk Hogan, pero no creo que estuviera firme aún. Sin embargo, aquella historia con Jake 'The Snake' Roberts fue determinante, porque fue cuando decidieron que fuera el chico bueno con el beneplácito de la audiencia, cosa que no es fácil para un personaje tan oscuro. Fue entonces cuando me di cuenta que teníamos algo grande entre manos.

"Cuando Hogan y Warrior se marcharon no pensé que yo fuera el más importante, porque seguía habiendo talentos que entraban y salían, además estaba Jake... Creo que mi ignorancia en aquel momento me hizo mantener el puesto y no levantar la voz ni creerme nadie que no era.

"He vivido mi personaje las 24 horas del día durante 30 años. Antes era más fácil sin teléfonos celulares ni cámaras en cualquier lado; me ayudaba a centrarme y podía mantener la cabeza fría y saber lo que tenía que hacer en el aeropuerto o a la hora de alquilar un coche o cuando teníamos que hacer alguna entrevista y sabía que tenía que dejar hablar a Paul Bearer".

► ¿Cuánto tiempo tenía que pasar para conocer al auténtico Mark Calaway en vestidores?

"La familia de WWE es muy grande. Nosotros, los que teníamos más confianza, siempre estábamos en la parte trasera del autobús durante las giras europeas y tenía que pasar tiempo para que dejáramos a alguien nuevo venir con nosotros atrás, porque era como bajar la guardia.

"Llegó el momento en que pensé que tenía que confiar en la gente aunque no podía hacerlo fácilmente. No quería exponerme, todos conocían la importancia del personaje y tenía que ser así para que funcionaran los segmentos. Pero bueno, cuando lo recibíamos no tenía que hablarle con la voz de Undertaker como mucha gente cree".

► ¿Quién elegía los rivales en la carrera del Undertaker?

"Cada vez que había algún 'gigante' yo sabía que tenía que enfrentarme a él, incluso antes de que Vince me llamara a su oficina. Con Yokozuna tuve una anécdota en un dark match. Recuerdo que Vince y yo estábamos viendo un combate suyo, recién llegado de Japón (yo le conocía allí) y Vince y yo nos miramos y yo ya sabía lo que me iba a decir pero le dije que, por favor, me dejara luchar con Yokozuna antes.

"Vince se rio y me dijo: 'No tu rival será el Gigante González'. No iba a ser fácil y creo que a día de hoy estaría mucho mejor físicamente si no hubiera tenido aquella rivalidad. Fue muy duro en el plano físico pero fue aún más duro en el plano psicológico. Estaban Bret, Yoko... y siempre quise luchar con ellos pero no, tenía que hacerlo con Giant González. No sabía qué hacer con él, porque no tenía nada, aunque me sirvió para saber qué hacer con otras Superestrellas en el futuro. Era como hacer una ensalada de un rollo de pollo.

"Bret Hart fue uno de los primeros con los que competí, y él fue uno de los que no quiso cambiar su estilo para enfrentarse a Undertaker, así que tuve que ser yo el que cambiara mi estilo para enfrentarme a Bret y creo que eso me ayudó mucho, sobre todo de cara a mis luchas con Shawn".

► El personaje que no funcionó... y menos mal

"Debuté en Survivor Series 1990 y tuvieron un huevo gigante en el escenario toda la noche. Yo lo único que esperaba es que no me hicieran salir del huevo y convertirme en el 'Hombre Huevo'. Un día sonó el teléfono y era Vince que me dijo: 'Hola, ¿está Undertaker?'. Rápidamente pensé que Undertaker no era el Hombre Huevo, así que estuve contento y me tranquilicé".

► ¿Pasó por su cabeza cambiar a WCW cuando todos se fueron?

"Hubo una vez que sí, que estaba bastante enfadado con la dirección creativa porque había muchos personajes de risa. Me fui a casa y pensé que no podía dejarlo, no era por el dinero. Cuando tuve que negociar primer contrato, yo cobraba algo muy básico, me dijeron que querían mantenerme como rudo pero que el dinero no aumentaría porque me consideraban muy buen atleta, pero nunca nadie pagaría por verme luchar.

"Internamente sabía que sólo era un número, pero yo conocía mi techo. Pedí una reunión con Vince en su casa y le dije que me iba. Él me dijo que no tenían nada para mí, aunque pocos días después me llamó y me dijo que me darían una última oportunidad. No podía abandonar el barco, me habían dado una oportunidad que valía más que todo el dinero de WCW".

► Su rivalidad con Mankind cambió su carrera para siempre

"Sí, lo cambió todo. Trabajamos juntos con anterioridad en WCW cuando él era Cactus Jack y yo siempre tuve confianza en nuestro trabajo. Su personaje era alucinante, él era Mankind en su vida diaria, era violento y despiadado e hicimos muchas cosas juntos como el 'Boiler Room Brawl' o el Hell in a Cell.

"Sobre esa lucha, cuando el techo de la jaula falló pensé que estuvo muy cerca de convertirse en algo catastrófico. A pesar de que el resto fue planeado, no fue fácil llevarlo a cabo, pero aquella caída desde lo alto de la jaula pudo ser mortal. Pasé mucho miedo por él porque no sabía si podía moverse o no. No todos se habrían levantado y él lo hizo y acabó la lucha.

"Él estaba totalmente ido, pero fue él quien me dijo que teníamos que pasar por el segmento de las chinchetas para acabar el combate como estaba previsto".