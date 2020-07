A estas alturas, apenas un mes después de que 'Undertaker: The Last Ride' anunciara el retiro de Mark Calaway, casi nadie compra ya que ese "Boneyard Match" de WrestleMania 36 fuese la despedida del veterano gladiador.

Tanto, que AJ Styles confesó a nuestro colaborador de SÚPER LUCHAS Vicente Beltrán que le gustaría repetir con Taker, ahora al calor del público.

«Si pudiera hacer que él volviera a un encordado para enfrentarnos frente a miles de personas no lo dudaría por un momento. Pero, ¿va a suceder? ¿Él aceptaría? Probablemente no. Si ha decidido que su carrera ha acabado, lo respeto. Hizo todo lo que tenía que hacer y sé que es suficiente. Ni siquiera me puedo imaginar haciendo lo que él ha hecho durante tanto tiempo. Creo que se ha ganado el derecho de decidir cuando ha acabado. Pero obviamente le ofrecería la oportunidad».

revancha entre AJ Styles y Undertaker

► Un "Loser Leaves The Town" entre Styles y Taker

Y como si ese documental nunca hubiera sucedido, Styles respondió así a la siguiente pregunta de BT Sports: ¿a quién le gustaría enfrentar si sólo le quedaran tres combates en su carrera?

«¿Quieres que te diga uno? Aquí va uno. Soy el Campeón Intercontinental, Undertaker nunca ha sido Campeón Intercontinental. Lo pondré sobre la mesa contra él, y si me da una paliza, dejaré WWE para siempre. Pero si yo gano, él se va».

A continuación, Styles añadió que le gustaría ganar el Royal Rumble y enfrentarse en WrestleMania 37 a Drew McIntyre. Curioso que "The Phenomenal" no hable de disputar una revancha con el "Deadman" en "The Showcase of the Inmortals", sino el mes que viene en SummerSlam.

Lógicamente, ninguno de los implicados quedó satisfecho al 100% con el formato que tuvo el duelo de WrestleMania 36, pues originalmente, fue trazado como un mano a mano al amparo del Raymond James Stadium de Tampa (Florida).

Sin duda, un gran motivante a la hora de que ambos acepten volver a verse las caras, una vez los aficionados puedan acceder de nuevo a las arenas y estadios. Y en este sentido, sabemos que SummerSlam se celebrará a puerta cerrada desde el Performance Center de Orlando. Descarten pues que el deseo de Styles se cumpla.

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.