Este sería el combate por el título femenil de SmackDown en WrestleMania 36

Tal vez el único punto positivo de Crown Jewel 2019 fue el combate que disputaron Natalya y Lacey Evans: un hito para la lucha libre femenil en Arabia Saudita. Y seguramente lo mismo suceda con la defensa que Bayley tendrá en Super ShowDown 2020 este próximo 27 de febrero, porque parece que las mujeres llegaron para quedarse en los carteles de los PPVs sauditas de WWE. Un reinado que se extendería hasta WrestleMania 36, si hacemos caso al reporte que recogemos a continuación.

Durante la más reciente entrega del Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez reveló cuál es plan del Imperio Mcmahon respecto al Campeonato Femenil SmackDown.

Hace ahora tres años, Naomi derrotó a Alexa Bliss en Elimination Chamber para conquistar el título femenil de la marca azul. Sin embargo, tuvo que dejarlo vacante apenas dos días después debido a una lesión, hasta que consiguió recuperarlo a su regreso bajo WrestleMania 33.

Y de nuevo, tenemos a una Naomi que está de vuelta, después de su receso de la programación durante medio año. La gladiadora reapareció en Royal Rumble 2020, dejando una de las actuaciones más brillantes, pero sin lograr la victoria.

Al igual que sucedió dos semanas atrás en SmackDown, cuando Carmella se impuso en un Fatal 4-Way ante Bliss, Dana Brooke y la susodicha; triunfo que colocó a «The Princess of Staten Island» como oponente de Bayley en Super ShowDown 2020.

Pero el pasado viernes, WWE valoró los méritos de Naomi y bajo el próximo SmackDown veremos un duelo entre esta y Carmella, donde la ganadora será la definitiva retadora de Bayley por el Campeonato Femenil SmackDown en Riad.

A la espera de comprobar cómo discurrirá la rivalidad Naomi-Bayley, con tal choque previsto el cartel de WrestleMania 36 luciría así.

