La reputación de MJF en AEW

Hubo un primer precedente en el conflicto que protagonizó Big Swole, e igualmente, podríamos considerar la marcha de Cody Rhodes, pero el tira y afloja entre MJF y AEW pareció ser el ariete que avanzó toda la cadena de problemas tras bambalinas de la novel empresa.

No obstante, la resolución del asunto fue positiva, cuando todavía no conocemos los límites legítimos de dicha pugna que mantuvo fuera de las pantallas a MJF durante tres meses, y que parece se resolvió con una mejora del contrato del joven talento.

Ganador del «Casino Ladder Match» de All Out, evento que supuso el escenario de su retorno, de PPV a PPV, MJF podría coronarse por primera vez máximo monarca de AEW en Full Gear el próximo mes si derrota a Jon Moxley, sugiriendo un paso al bando técnico que veremos si no esconde otra estratagema ruda.

Y más allá de aquel choque con Tony Khan meses atrás, ¿resulta MJF un competidor conflictivo dentro del vestidor de AEW? Wade Keller de PWTorch confirma que no durante reciente VIP Audio y estima que el «Better Than You» permanecerá en AEW tras 2023 (créditos a WrestlingNews.Co por la transcripción).

The main event of #AEWFullGear is official: #AEW World Champion @JonMoxley defends the title against @The_MJF on Saturday, November 19 in Newark, NJ at @prudentialcenter LIVE on PPV!



Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/rFcIFUPD6k | https://t.co/Y4EcTO5v4i pic.twitter.com/vM0ihxrojz