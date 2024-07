Rob Kligman, ex WWE y director de ingresos de Anthem Sports Group, la empresa matriz de TNA, valora la relación con la WWE y obtener una mayor plataforma para la Total Nonstop Action que les permita alcanzar la mayor audiencia posible. Habla de todo ello en The ES Think Tank.

► La relación WWE-TNA

«Las dos marcas tienen una rica historia detrás y pueden defenderse por sí mismas. En este momento, la principal diferencia radica en cómo WWE distribuye su contenido en comparación con TNA. Nos centramos en ampliar nuestra distribución más allá de lo que TNA ha logrado hasta ahora. Esa es nuestra principal área de diferenciación. La calidad de producción y el contenido son comparables en ambos casos.

«Mi incorporación tiene como objetivo mejorar nuestra distribución y trabajar internamente en TNA para garantizar que los fans puedan disfrutar del contenido a nivel mundial. Esa es nuestra meta final. Vemos la distribución como el principal punto de diferencia entre WWE y TNA. Con el contenido y la producción a la par, un acuerdo de distribución sólido nos llevará a competir de manera más equitativa con ambas organizaciones.

«Desde la perspectiva del Grupo Anthem Sports, estamos enfocados en mejorar la distribución de TNA. Creemos que plataformas como OTT no son suficientes por sí solas. Estamos buscando un acuerdo de distribución que combine tanto OTT como emisiones televisivas para alcanzar la mayor audiencia posible«.