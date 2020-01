Charlotte Flair y Andrade van a casarse próximamente después de haberse comprometido estas Navidades. Solo llevan unos meses de amorío pero todo les va de maravilla. También en lo que respecta a sus carreras profesionales, siendo el mexicano el actual Campeón de Estados Unidos. Ella no está teniendo tanto éxito ahora mismo, pero es una de las luchadoras más importantes del elenco y muchos esperan que gane la campal de Royal Rumble 2020. Además de todo esto, la pareja tiene la bendición de Ric Flair para unirse en matrimonio.

Gracias a las publicaciones que han estado haciendo ambos estos meses hemos ido viendo cómo iba la relación de las dos Superestrellas. Pero en realidad no han estado contando tanto, por lo que es interesante lo que ha contado recientemente la 10 veces campeona. Realizó una sesión de preguntas y respuestas en Twitter, en la que dio jugosos detalles de su vida amorosa con el campeón.

► La relación de Charlotte Flair y Andrade

— La primera impresión de tu padre cuando conoció a Andrade. — Dijo: ‘¡Es un buen luchador!’.

— ¿Dónde fue tu primera cita con Andrade? — En el catering durante un evento.

—¿Cómo comenzaron las cosas con Andrade? ¿Quién dio el primer paso? — Yo. Le pregunté a Karl Anderson si Andrade era su amigo.

— ¿Qué es lo mejor que Andrade y tú habéis hecho juntos? — Nuestro primer viaje.

When I ALMOST accidentally said it on our first boat trip! #cancun #happywoooyear https://t.co/QQQke7BjZI — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) January 2, 2020

— ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas enamorada de Andrade? — ¡Cuando CASI lo digo accidentalmente en nuestro primer viaje en barco!

— ¿Qué es tu cosa favorita de Andrade? — ¡Que sabe exactamente lo que quiere!

— ¿Qué es lo más importante que aprendiste en tu relación con Andrade? — El amor.

No podemos más que alegrarnos de saber que la relación de Charlotte Flair y Andrade va tan bien y desear que siga siendo así para siempre.