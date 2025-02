La réferi Jessika Carr, ¿luchadora en WWE Evolve?

El Universo WWE conoce a Jessika Carr únicamente como réferi pero puede que pronto la descubran también como luchadora.

Sean Ross Sapp de Fightful así lo adelanta:

«Los de WWE con los que FightfulSelect.com habló afirmaron que la marca registrada Kalyx fue utilizada recientemente en una grabación de Evolve para… ¡la árbitra Jessika Carr en una capacidad de luchadora!

Más para los suscriptores de Fightful Select».

