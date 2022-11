La referencia de MJF a Cody Rhodes durante Dynamite

MJF está en el mejor momento de su carrera luchística. Posicionado como contendiente al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Luchará contra Jon Moxley en el combate estelar de Full Gear 2022. En su punto más alto de popularidad. Con una grandiosa historia a sus espaldas. Con todo el apoyo de los fanáticos. Es casi obligatorio que se corone el 19 de noviembre en el Prudential Center en Nueva Jersey. Y quién sabe lo que pasaría a partir de entonces, qué tipo de reinado tendría, si aprovecharía el título para alcanzar un nuevo estatus…

The #AEW World Champion @JonMoxley defends the title against @The_MJF in the main event of #AEWFullGear on Saturday, November 19 in Newark, NJ at @prucenter LIVE on PPV!

Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/rFcIFUPD6k | https://t.co/Y4EcTO5v4i pic.twitter.com/1Go9Ofx55Z

— All Elite Wrestling (@AEW) November 5, 2022