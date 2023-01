Charlotte Flair vuelve a ser la Campeona SmackDown después de vencer a Ronda Rousey en el último programa de la marca azul del 2022 y tras haber retenido el título ante Sonya Deville en el primero de 2023. Justamente con esta última está rivalizando actualmente de cara a un presumible mano a mano titular en Royal Rumble 2023.

Acerca de la reciente coronación de “The Queen” estuvo hablando recientemente Freddie Prinze Jr. en Wrestling With Freddie. El que fuera guionista de la WWE cree que fue una buena decisión de la compañía y que beneficiará a una futura monarca, como puede ser Raquel Rodríguez, que ya tuvo sus acercamientos al cinturón.

► Freddie Prinze Jr. y la coronación de Charlotte Flair

“Cuando entre Raquel Rodríguez, ¿quieres que se lo quite a alguien que sea legítimo y que la compañía respete para que signifique más, o simplemente se lo va a ganar a una trabajadora a tiempo parcial? No, pónselo a Charlotte, y luego deja que Charlotte y Raquel vayan a WrestleMania, y será una lucha increíble. Solo la animarán alrededor de un mes y luego todos la abuchearán en cada carrera por el título. Todo el mundo está feliz y todo el mundo gana. No quieres que Ronda siga con el título, lo prometo”.

