Estará invirtiendo mucho dinero Arabia Saudita en conseguir que, al menos dos veces al año, WWE presente un espectáculo dentro de sus fronteras. Y lo que es más importante, que la empresa intente presentar un buen espectáculo. Pero con todo, Mohammed bin Salman no puede evitar que estas funciones sauditas luzcan cual «bootlegs» del producto oficial de WWE.

Así queda patente al escuchar lo dicho por Triple H hoy durante el «Kickoff» de Crown Jewel 2024 (no confundir con el «Countdown to Crown Jewel», previa de mañana, día de realización del «PLE»), desde el museo WWE Experience de Riad, entre una multitud enfervorecida de fans.

Allí, HHH ha informado que los ganadores del Cody Rhodes vs. Gunther y Nia Jax vs. Liv Morgan recibirán un «enorme» anillo al estilo de la NBA y un Campeonato Crown Jewel que no será defendido ni tendrá más uso, pues al concluir el evento permanecerá en Arabia Saudita, dentro de dicho museo WWE Experience. Seguidamente, HHH confirma que esto supondrá una tradición anual y que «veremos cuántos anillos podrán conseguir a lo largo de los años».

Si «The Game» quiso dar mayor bombo a Crown Jewel 2024, diría ha conseguido el efecto contrario.

► Cartel de Crown Jewel 2024

Paso a recordarles el menú luchístico que contiene Crown Jewel 2024, previsto para celebrarse mañana desde la Mohammed Abdo Arena de Riad a partir de la 1:00 pm ET.