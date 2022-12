The Undertaker luchó 25 veces con Chris Benoit antes del fallecimiento de su compañero de vestidor. Entre todas ellas podemos destacar su mano a mano en Rebellion 2000 que ganó El Enterrador. El combate a cuatro bandas por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Unforgiven 2000 en que el The Rock retuvo al título ante ellos y Kane. Solo en una ocasión trabajaron como aliados, en un house show el 3 de noviembre de 2003 cuando se juntaron a Kurt Angle para derrotar a A-Train, Brock Lesnar y The Big Show.

► Así reaccionó Undertaker al adiós de Chris Benoit

Nos acordamos de ambos hoy porque, en un reciente episodio de su podcast, The Extreme Life of Matt Hardy, Matt Hardy habló de la reacción de Undertaker a la muerte de Benoit apuntando que nunca la olvidará. El ahora luchador de AEW trabajó más veces incluso con el «Rabid Wolverine». Un total de 40, entre las que se cuentan luchas por el Campeonato Intercontinental, el Campeonato de Estados Unidos o el Campeonato Mundial de Parejas. Hardy cuenta cómo se enteraron algunas Superestrella de su adiós.

“Realizaron una reunión de talentos, llaman a todos juntos. Nunca olvidaré que vi a Taker saliendo lentamente, caminando hacia donde estaba toda la multitud reunida. Vi a Michelle McCool como llorando. Recuerdo volverme hacia Ken Kennedy y decir: ‘Chris está muerto’. Vi venir al Enterrador y a Michelle y al Enterrador le habrían avisado y Michelle estaba tan molesta, y yo pensaba: ‘Tiene que estar muerto'».