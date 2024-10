La reacción de Vince McMahon cuando Vince Russo dejó WWE por WCW

Vince Russo trabajó en WWE de 1992 a 1999, cuando se fue a WCW aludiendo a problemas con Vince McMahon debido a la sobrecarga de trabajo en SmackDown y a la despreocupación del entonces mandamás por su familia, algo que también comentaba recientemente Jonathan Coachman. Junto a él se fue Ed Ferrara, quien también firmó con la empresa de Ted Turner. En un episodio reciente de Grilling JR, el miembro del Salón de la Fama Jim Ross revela cómo reaccionó McMahon.

«Creo que se sorprendió, y no de una manera agradable… Hicieron un buen trabajo. Obtuvieron — bueno, los resultados hablan por sí mismos. Pero simplemente estaban agotados. Y se retiraron demasiado tarde. Llegaron al límite, desafortunadamente. Y muchos de los talentos estaban preocupados, porque habían construido relaciones con Russo y Ferrara. Tenían una fuente de creatividad. Tenían un recurso, debería decir. Así que fue una sorpresa, ¿sabes? Sorprendente que se fueran. No los vi cuando salieron. Solo sé que fue una sorpresa y no una agradable. Porque eran dos jugadores principales a los que tuvimos que reemplazar en roles clave. Y no tuvimos tiempo para reorganizarnos porque teníamos otro show hoy, del cual vamos a hablar hoy. Así que fue una época interesante para nosotros en WWE.»

#OnThisDayInWWE 25 years ago on #WWERaw:

A rare glimpse of Vince Russo and Ed Ferrara, backstage with Mr McMahon, going through the details of the show pic.twitter.com/TSVAOarD9S

— On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) September 21, 2023