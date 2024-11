Over the Edge 1999 siempre será recordado. Esa noche, la Kemper Arena de Kansas City, Missouri, vivió una de las más grandes y recordadas tragedias de la lucha libre profesional. Con su personaje de Blue Blazer, el talentoso luchador canadiense, Owen Hart, tenía que bajar con un arnés desde el techo de la arena.

Algo pasó y el sistema del arnés falló, lo que hizo que Hart cayera a gran velocidad desde varios metros de altura y se golpeara contra el poste del esquinero, causando su muerte. Después de esto, McMahon tomó una decisión que hasta día de hoy causa polémica: darle continuidad al PPV.

► Así reaccionó Vince McMahon a la caída de Owen Hart que provocó su muerte en Over the Edge 1999

En una reciente edición del video podcast Something to Wrestle with Bruce Prichard, el Miembro del Salón de la Fama WWE, JBL, reveló cómo fue que Vince McMahon reaccionó a la devastadora situación. Estas fueron sus palabras:

“Yo estaba ahí. Me dieron la opción de luchar o de no hacerlo. Fueron maravillosos al respecto. No obligaron a nadie a hacer nada; nos dieron la opción.

Pero lo que más me impactó fue el estado emocional de Vince. Vi a Vince con lágrimas en los ojos. Estaba destrozado por lo ocurrido. No podía ni hablar. Amaba a Owen. Estaba completamente devastado. El shock y la tristeza dejaron a McMahon, un hombre que a menudo es visto como el líder implacable de la WWE, completamente conmocionado.

Gerald Brisco intervino para manejar el caos entre bastidores mientras Vince intentaba asimilar la magnitud de la situación. Gerald Brisco fue uno de los que asumió el control y se encargó de muchas cosas tras bastidores. Vince tomó la decisión final, pero delegó el poder en Jerry para ejecutarla.

La decisión de continuar con el evento ha sido criticada durante décadas, pero yo defendí la medida, destacando la falta de preparación para una tragedia de esta magnitud. Las personas que critican esto no estaban entre bastidores y no vieron lo que sucedió. No había un manual para esto. No existía un ‘esto es lo que se hace en caso de que ocurra algo trágico’. Quizás ahora sí exista, pero en ese entonces no lo había».