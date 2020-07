Adam Cole apareció en el programa de Pat McAfee, pero la entrevista no terminó de buena manera, ya que el ex Campeón NXT salió furioso después de maldecir a McAfee y empujar a uno de sus productores. El ex pateador de los Indianapolis Colts lució sorprendido ante tal actitud.

Parece que Cole tuvo el fin de semana para pensar en las cosas, ya que ahora ha emitido una disculpa en su cuenta de Twitter, expresando arrepentimiento y vergüenza por lo sucedido en el programa:

«He tenido el fin de semana para pensar en todo, y es difícil comenzar a verbalizarlo. Primeramente, para cualquiera que se haya sentido ofendido, pido disculpas. Me disculpo porque represento a una marca respetable. No por lo que hacemos sobre el ring, sino por cómo vivimos fuera del ring. Aunque él siguió buscándome las cosquillas, debería haber mantenido la compostura y haber actuado como un profesional. Me avergüenzo de mi reacción, y me aseguraré que algo así no sucede jamás. Gracias a todos por el apoyo».

► La reacción de Pat McAfee a la disculpa de Adam Cole

Si bien, a pesar de las disculpas, mucha gente cree que esto es parte de alguna trama, y otros como Bully Ray y Mark Henry estuvieron de acuerdo en que esto era algo real, el tema es que con la disculpa de Cole, posteriormente vino la reacción de Pat McAfee, quien leyó la misma durante su programa y lo hizo saber en su cuenta de Twitter.

I think Adam Cole just apologized to me and @tyschmit? #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/068Petkl3C — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) July 27, 2020

"¿Pienso que Adam Cole se acaba de disculpar conmigo y con Ty?"

McAfee, quien había leído la publicación de Adam Cole por primera vez en vivo, y esto fue lo que dijo antes de leer el mensaje del ex Campeón NXT:

"Por cierto, esta es la primera vez que escuchamos a Adam Cole desde que salió de aquí empujando a Ty."

Luego, el jugador retirado de la NFL, un poco dubitativo luego de leer el mensaje de Cole respecto a si él era o no la persona con quien se disculpaba, agregó:

"Fue amable de su parte disculparse, pero di mi maldit* nombre".

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que tendrá la lucha entre Asuka y Sasha Banks con el Campeonato Femenil Raw en juego.

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.