Logan Paul volvió a llamar la atención de todo el Universo WWE con su actuación en Royal Rumble 2023. Entró como número 29, estuvo casi once minutos en el encordado, eliminó a Seth Rollins, fue eliminado por Cody Rhodes, el ganador, y protagonizó un momentazo aéreo con Ricochet. Nada mal, una vez más. Ahora nos enfocamos nuevamente en esa colisión en el aire con “The One and Only” pues hablando recientemente en su Impaulsive el joven luchador contaba la reacción de su novia.

WHAT DID WE JUST WITNESS?!?@LoganPaul and @KingRicochet just blew our minds at #RoyalRumble with an unbelievable moment! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/V5HIMhT0yQ — WWE (@WWE) January 29, 2023

► Logan Paul, su novia, Riccohet y Royal Rumble 2023

“Le dije en la habitación: ‘Solo tengo que meter la barbilla’. Todos los luchadores con los que me cruzaba al salir me decían: ‘mete la barbilla’. Ella dice: ‘esto es una cosa, ¿sabías que era una cosa y no lo hiciste? Idiota’. Mira, estoy aprendiendo sobre la marcha. Es dificil. Seré honesto, nada de eso importa porque eliminé a Seth Rollins”.

La novia de Logan Paul es la modelo danesa Nina Agdal. No tiene ninguna relación con la lucha libre profesional pero está aprendiendo. Ella ha modelado para Victoria’s Secret, Billabong o Calzedonia. Quizá algún día también la veamos a ella en la programación de la WWE. Pero de momento está viendo a su novio dar sus primeros pasos como Superestrella. Pasos fuertes que lo sostienen como una gran promesa de los encordados. Veremos hacia donde va “Maverick” en los próximos meses de este 2023.

¿Te gustó la actuación de Logan Paul en Royal Rumble 2023?