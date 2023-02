El ex bicampeón de la UFC Henry Cejudo cree que la promoción espera verle “cargarse” al actual titular del peso gallo, Aljamain Sterling, a finales de este año.

En un vídeo subido a su propio canal de YouTube, Cejudo corroboró la afirmación de Sterling. Sin embargo, el ex campeón del peso mosca y del peso gallo no quiere adelantar acontecimientos.

“Así pues, el gato está fuera de la bolsa. Aljamain Sterling contra Henry Cejudo”, dijo Cejudo. “Chicos, esta pelea ha estado en marcha (durante un tiempo)… Ahora es el 6 de mayo. En este momento, realmente no confío en Aljizzlain Sterling. ¿Por qué no confío en él? Porque tiene miedo de la ‘Triple C’, tío, así de simple.

“Creo que hay una razón por la que la UFC está organizando esta pelea. Creo que ellos creen que tal vez Sean O’Malley tendría una mejor oportunidad con ‘Triple C’ que con Aljamain – choque de estilos. No me importa”, continuó Cejudo. “Además, lo que están tratando de hacer es, ‘Triple C, ven aquí y saca la basura. Ven aquí, elimina a Aljizzlain, y tal vez hagamos una pelea realmente buena contigo y Ronald MethDonald Sean O’Malley‘”.

Antes de que se confirmara el regreso de Cejudo tras su retirada, O’Malley era considerado como el siguiente en la lista tras su victoria sobre Petr Yan. Tras haber sugerido que está dispuesto a esperar para luchar por el oro, es lógico pensar que “Sugar” podría enfrentarse al ganador del combate por el campeonato previsto para el 6 de mayo a finales de año.