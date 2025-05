La razón por la que Ace Austin ha dejado TNA

Sospechosamente, TNA parece haber dejado fuera de Under Siege a Ace Austin. Como justificación, una tocada rodilla izquierda, consecuencia del ataque perpetrado por Mustafa Ali la semana pasada y los continuos castigos que el ex-WWE endosó sobre esa parte de su cuerpo durante el combate que disputaron esta semana en iMPACT! The Rascalz e Indi Hartwell deberán, cuenta TNA, buscar un socio de armas para ir contra Ali y sus compinches.

Como ya publicamos, Austin habría concluido su etapa bajo contrato con TNA, y según detalló Scott D’Amore, de cara a «dar un paso adelante».

Tal expresión del otrora presidente de TNA sugiere que Austin busca recalar en una promotora de mayor envergadura. Y así lo confirma hoy Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter.

Les recuerdo lo que tiene preparado TNA esta noche para Under Siege, a celebrarse desde el CAA Centre en Brampton (Ontario, Canadá).

